Rugby: Arranca el sueño argentino en Dubai

Dubai es la ciudad elegida. La sede de la primera etapa del SVNS Series 2025/26 y que Los Pumas 7’s llegan como bicampeones de liga de Rugby reducido. Tras una semana de entrenamientos en la calurosa metrópoli árabe, el seleccionado nacional ya está listo para el debut de una nueva temporada del Circuito Mundial que se disputará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integran el grupo A junto con Fiji, Francia y Sudáfrica y tendrán su debut ante el conjunto fijiano desde las 06:10 h de nuestro país.

Además, el equipo nacional participará el siguiente fin de semana en Ciudad del Cabo el 6 y 7 de diciembre.

La gran novedad de esta temporada será el formato que propuso World Rugby . El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

A lo largo de su historia, Los Pumas 7´s obtuvieron cinco medallas en Dubai, siendo la más reciente la de bronce en la temporada pasada.

Además, consiguieron subirse al tercer puesto del podio en 2021 con Dubai I y II como también en 2004. La mejor performance del equipo nacional en la ciudad se dio en la temporada 2023/2024, en la cual lograron la medalla de plata.

Del plantel actual, tuvieron su debut en Dubai

Santiago Álvarez Fourcade: 29 de noviembre de 2013, vs Sudáfrica.

Lautaro Bazán Vélez: 2 de diciembre de 2016, vs Gales.

Matteo Graziano: 26 de noviembre de 2021, vs España.

Santiago Vera Feld: 26 de noviembre de 2021, vs España.

Desde su asunción en 2013, y con el Seven de Gold Coast como primer torneo, la dupla técnica de Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano suma 98 torneos y 555 partidos al mando en el Circuito Mundial (329 victorias, 213 derrotas y 13 empates).

Plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Dubai y Ciudad del Cabo.

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DUBUC, Sebastián

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

PELLANDINI, Joaquín

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

¿Cómo es?

En el Seven de Dubai, el seleccionado argentino integra la Zona A y el programa de partidos en la primera jornada de competencia (29 de noviembre), es el siguiente:

Argentina vs Fiji (a las 6:10hs)

Argentina vs Francia (a las 9:38hs)

Argentina vs Sudáfrica (a las 13:34hs)

El calendario completo del SVNS 2025/2026 es el siguiente:

Temporada regular

29 y 30 de noviembre Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero Seven de Singapur

7 y 8 de febrero Seven de Perth

7 y 8 de marzo Seven de Vancouver

14 y 15 de abril Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

Historiales rivales fase de grupos

Vs Fiji

Partidos: 94

Triunfos: 26

Derrotas: 67

Empate: 1

Último partido: derrota 24-33 en las semifinales de Singapur 2024/25

Vs Francia

Partidos: 91

Triunfos: 54

Derrotas: 35

Empates: 2

Último partido: victoria 17-12 por la fase de grupos del World Championship de Los Ángeles 2024/25

Vs Sudáfrica

Partidos: 90

Triunfos: 29

Derrotas: 60

Empate: 1

Último partido: derrota 21-29 por la fase de grupos del World Championship de Los Ángeles 2024/25

Números Temporada 2024/25

5 medallas: Oro en Perth, Vancouver y Hong Kong; y Bronce en Dubai y Singapur.

Campeones de la liga (al igual que en 2023/2024).

142 tries (Marcos Moneta tryman con 26)

Más partidos: Tobías Wade con 37 (único en jugar todos).

¿Y Las Yaguaretés?

Vale destacar que también se definió el futuro de Las Yaguaretés. Disputarán el 17 y 18 de enero el SVNS 3 justamente en Dubai. Allí buscarán quedar entre las dos mejores del certamen para clasificar al SVNS 2, el cual tendrá tres etapas: Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo).

En caso de disputar la división 2, el seleccionado femenino intentará quedar entre las cuatro primeras para tener su boleto a las tres etapas de World Championship.