Rugby: En el club San Jorge están de fiesta

La división M 17 del elenco de la isla, logró el campeonato provincial en esa categoría del rugby vernáculo.

La mitad de la ciudad de San Rafael está muy contenta, feliz y esto se debe que el Quince de San Jorge derrotó a su similar de Mendoza RC y se coronó campeón del torneo de Clausura de la URC, en la categoría M-17 en Rugby. Todo esto sucedió en la cancha del club Rivadavia en la zona Este de Mendoza. El entrenador es Javier Devesa.

Devesa empieza diciendo: "En Mendoza las divisiones juveniles competitivas van desde los 15 a los 19 años. Este grupo de chicos trabaja desde muy chicos, pero nos enfrentamos a varias adversidades extradeportivas como por ejemplo que tenemos un reducido número de jugadores, si bien son 15 los que juegan, hay que tener un plantel numeroso, para los relevos. Nosotros agudizamos el ingenio y para suplir este inconveniente subimos chicos desde la M-16", dijo el destacado Javier Devesa.

Luego el coach de San Jorge comentó que: "Lo que pedimos siempre desde el cuerpo técnico es responsabilidad con los entrenamientos y una buena asistencia a las practicas. Pero quiero destacar que son muy buenos jugadores y obedientes".

"También pedimos que se diviertan, porque son chicos en edad todavía. Antes de cada partido le damos algunos lineamientos y planeamientos que dependen mucho del rival y como se va dando el partido", sumó el estratega.

"Esta es la primera vez un elenco juvenil de nuestro club, llega a una final y por eso estamos muy contentos de haber ganado, porque cada vez el rugby en Mendoza esta más parejo, competitivo y mis jugadores y sus familias hacen un esfuerzo importante", apuntó el ex rugbier. Todos los campeones El equipo campeón está integrado por: Santino Landi, Joaquín González, Felipe Tonidandel, Bruno Romani, Joaquín Rojas, Ignacio Oliveri, Bruno Montiel, Gabriel Michaux, Bruno Alasino, Joaquín Fernández, Luciano Jessen, Tiziano Grain, Bruno Aybar, Valentino Pérez, Martín Robinson (C), Bruno Jerez, Valentín Groso, Agustín Rojas, Thiago Fernández, Lautaro García, Joaquín Gargiulo, Santiago Reche, Fausto Rodríguez (SC), Joaquín Barrientos, Agustín Rodríguez, Juan Gaviola. Coach: Javier Devesa, colaboradores Octavio Mozas, Maximiliano Ávila, P.F: Antonella Forconeanto y Meme Calderón, Manager : Marcelo Aybar y Walter Rodríguez , Colaborador Marcos Arija