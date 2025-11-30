Domingo a puro motor: así será la última fecha del Turismo Nacional en Mendoza: hora, TV y carreras

U na última bajada de bandera apasionante promete el cierre de temporada del Turismo Nacional , que eligió Mendoza para disputar la 12ª fecha y el Gran Premio Coronación . La acción será este domingo, desde las 10, en el Autódromo de San Martín, donde se espera una gran convocatoria de público.

Turismo Nacional: Antolín se adueñó del sábado con liderazgo y una actuación brillante

Estudiantes de La Plata está más vivo que nunca: venció a Central Córdoba y está en semifinales

La actividad en pista comenzará a las 10.10 con la primera serie de la Clase 3, mientras que la segunda se largará a las 10.40.

A las 11 se pondrá en marcha la primera final de la jornada, correspondiente al Turismo Carretera 2000, que se disputará a 21 vueltas.

A las 12.10 llegará el turno de la final de la Clase 2, con un total de 16 giros, y el cierre de la programación quedará a cargo de la Clase 3, desde las 13.20.

Las competencias del TN podrán verse en vivo por TV Pública, DeporTV y MotorPlay.

image El Flaco Ardusso se impuso en la primera final del Turismo Carretera 2000. Los Andes

La definición más esperada: Clase 2

Sin dudas, la final de la Clase 2 será la más atractiva del domingo. El líder del campeonato y poleman, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, tuvo un sábado excepcional, ganó todo y sumó 18 puntos clave que le permiten aventajar por 10 unidades a su escolta.

image Gonzalo Antolín la gran figura de la primera jornada en el Autódromo de San Martín. Los Andes

La Clase 2 llega a una definición muy ajustada, con siete pilotos -además del mendocino- que aún mantienen chances matemáticas de consagrarse. Pero por rendimiento, regularidad y solidez en clasificación y series, Antolín aparece hoy como el gran candidato.

image El maipucino Lucas Vicino junto a su equipo Los Andes

Clase 3: Santero, campeón en casa

En la Clase 3, la fecha pasada coronó bicampeón al mendocino Julián Santero, quien llega a Mendoza a cerrar un brillante 2025. Con el título ya asegurado, buscará festejar ante su gente. El piloto largará desde el séptimo puesto.

image El box más solicitado y visitado fue el del campeón Julián Santero. Los Andes

La pole position quedó en manos de Agustín Canapino, seguido por Manuel Urcera y Facundo Chapur.

image Turismo Nacional Los Andes

Turismo Carretera 2000: duelo por el título

Desde las 11, el Turismo Carretera 2000 también será protagonista con una definición atrapante. El campeonato se dirimirá entre el líder, Agustín Canapino, y su principal perseguidor, Facundo Ardusso.

El mendocino Bernardo Llaver llegó a Mendoza con chances, pero el tercer puesto obtenido en la primera final del sábado lo dejó fuera de la pelea por el título.

El Autódromo de San Martín vuelve a vibrar con la adrenalina del automovilismo nacional después de varias temporadas. Una espera que valió la pena y que los fanáticos esperan coronar de la mejor manera.