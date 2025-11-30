Domingo a puro motor: así será la última fecha del Turismo Nacional en Mendoza: hora, TV y carreras
El sanrafaelino Gonzalo Antolín llega como líder de la Clase 2 y va por el título, mientras que Julián Santero corre como campeón. En Turismo Carretera 2000, Agustín Canapino y Facundo Ardusso, también definen el campeonato.
Los fanáticos de la categoría disfrutaron a pleno de la primera jornada del TN, que volvió a Mendoza después de 11 años. El autódromo Jorge Ángel Pena fue una fiesta.
Una última bajada de bandera apasionante promete el cierre de temporada del Turismo Nacional, que eligió Mendoza para disputar la 12ª fecha y el Gran Premio Coronación. La acción será este domingo, desde las 10, en el Autódromo de San Martín, donde se espera una gran convocatoria de público.
La actividad en pista comenzará a las 10.10 con la primera serie de la Clase 3, mientras que la segunda se largará a las 10.40.
A las 11 se pondrá en marcha la primera final de la jornada, correspondiente al Turismo Carretera 2000, que se disputará a 21 vueltas.
A las 12.10 llegará el turno de la final de la Clase 2, con un total de 16 giros, y el cierre de la programación quedará a cargo de la Clase 3, desde las 13.20.
Las competencias del TN podrán verse en vivo por TV Pública, DeporTV y MotorPlay.
La definición más esperada: Clase 2
Sin dudas, la final de la Clase 2 será la más atractiva del domingo. El líder del campeonato y poleman, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, tuvo un sábado excepcional, ganó todo y sumó 18 puntos clave que le permiten aventajar por 10 unidades a su escolta.
La Clase 2 llega a una definición muy ajustada, con siete pilotos -además del mendocino- que aún mantienen chances matemáticas de consagrarse. Pero por rendimiento, regularidad y solidez en clasificación y series, Antolín aparece hoy como el gran candidato.
Clase 3: Santero, campeón en casa
En la Clase 3, la fecha pasada coronó bicampeón al mendocino Julián Santero, quien llega a Mendoza a cerrar un brillante 2025. Con el título ya asegurado, buscará festejar ante su gente. El piloto largará desde el séptimo puesto.
La pole position quedó en manos de Agustín Canapino, seguido por Manuel Urcera y Facundo Chapur.
Turismo Carretera 2000: duelo por el título
Desde las 11, el Turismo Carretera 2000 también será protagonista con una definición atrapante. El campeonato se dirimirá entre el líder, Agustín Canapino, y su principal perseguidor, Facundo Ardusso.
El mendocino Bernardo Llaver llegó a Mendoza con chances, pero el tercer puesto obtenido en la primera final del sábado lo dejó fuera de la pelea por el título.
El Autódromo de San Martín vuelve a vibrar con la adrenalina del automovilismo nacional después de varias temporadas. Una espera que valió la pena y que los fanáticos esperan coronar de la mejor manera.