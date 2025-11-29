Turismo Nacional: Antolín se adueñó del sábado con liderazgo y una actuación brillante

El autódromo de San Martín tuvo mucho movimiento desde temprano, pero hubo un piloto que capturó la atención desde que llegó. Cada vez que aparecía en la zona de boxes o se acercaba a su Peugeot, el murmullo crecía. No fue casualidad, Gonzalo Antolín volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del Turismo Naciona l y por qué Mendoza vibra con su presencia en el Premio Coronación.

El sanrafaelino firmó la última pole del año y no solo defendió su liderazgo en el campeonato, lo amplió. Con la serenidad de quien conoce su auto y la presión de quien sabe que está cerca del gran objetivo, Antolín encaró las series con un ritmo sólido, constante y confiado. Y la pista respondió.

Gonzalo Antolín el dueño de todas las miradas en las series y clasificación.

Mientras el resto de sus rivales peleaba cada metro en busca del segundo puesto, Antolín se despegó desde el primer giro y marcó el ritmo. No necesitó arriesgar de más. Supo cuándo acelerar, cuándo conservar y, sobre todo, cuándo demostrar que el campeonato se define con cabeza fría.

El dominio fue tal que incluso sus rivales reconocieron que la lucha real estaba detrás del Peugeot del mendocino.

La fuerza de correr en casa

Pero si algo volvió especial este fin de semana fue el marco, donde Mendoza lo recibió con el calor de su gente. Muchos sanrafaelinos se hicieron presentes, banderas en alto, camisetas, gorros y cantos que lo acompañaron en cada vuelta de reconocimiento y en cada salida a pista.

Antolín lo sintió. Lo vivió. Y lo dejó claro frente a los micrófonos: “Mirá cómo están… están todos re locos”, dijo entre risas mientras señalaba a su alrededor tras bajarse de su máquina. “Es una alegría enorme correr acá y ver a toda esta gente acompañándonos”.

image Gonzalo Antolín Los Andes

Un auto firme y un objetivo cada vez más cerca

Parte del éxito está en el rendimiento de su máquina. Desde la primera salida del fin de semana, el Peugeot respondió con contundencia, permitiendo a Antolín trabajar tranquilo y pulir detalles junto al equipo.

“El auto anda muy bien desde que llegamos. Le estamos sacando todo el provecho posible. Falta un pasito más”, reconoció.

Ese “pasito” es la final. El momento decisivo. El punto exacto donde se cierran las temporadas inolvidables.

Un fin de semana que puede ser histórico

Antolín llegó como líder. Clasificó como líder. Terminó la jornada como líder. Y con la tranquilidad o quizás el peso, de saber que está a la vuelta de coronar un año brillante.

San Martín es un circuito que conoce y le da confianza. Su público lo empuja y la final lo espera.

Si se da, si ese “pasito más” aparece, Mendoza tendrá un nuevo campeón que corre como corre la gente del sur mendocino; con garra, emoción y un sueño que no suelta.