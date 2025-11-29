29 de noviembre de 2025 - 19:27

Hockey Césped: Los Tordos es el campeón del Clausura y el mejor del año

El elenco dirigido por Franco Medici se quedó con el segundo torneo del año, recordemos que ya había ganado el Apertura

Hockey Césped. Los Tordos es el campeón del Clausura y festeja.

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Tordos se transformó en el campeón del torneo de Clausura de Hockey Césped, en damas mayores, tras ganar a Banco Mendoza por 2 a 1. Además, las orientadas por Franco Medici son las mejores del año, porque habían ganado también la competencia en el Apertura

No iban ni 1'30'' cuando en el primer ingreso al área del partido, Los Tordos logró su primer corto, pero no ocurrió nada. Otra vez hubo corto y otro más para las Pajaritas y ahí Manuela Quevedo no erró y quebró el cero a cero! Todo quedó 1 a 0 a favor de las Azulgranas.

Después, les costó armarse a las chicas de Banco, recién cerca de los 10 minutos, Milazzotto tuvo un disparo, que se fue a penas desviado.

Sobre el final, a los 14'30'' hubo un córner corto Para Banco Mendoza, generado por Vera, fue el primero para las Huestes de Chacras y ahí no más hubo otra jugada fija para "CPBM", pero fue bien defendida por Los Tordos.

Cuando se bajó el telón, para el primer lapso. Los Tordos ganaba 1 a 0.

En el arranque del segundo lapso, a los 3'30'' se produjo el tercer córner corto para Banco Mendoza!, luego del segundo ingreso al área de las Tricolores de Chacras. Y ahí no más hubo otro corto para las de Ghilardi, pero no ocurrió nada..

A estas alturas, Amparo González estaba muy movediza en el área rival. Pero en Banco Mendoza, Fernández Ruzo, no se quedaba atrás porque estaba muy incisiva. hay que destacar el buen desempeño de Belén Placeres entre las Azulgranas.

Fin para el segundo cuarto, que fue mucho más parejo que el primero, y el partido continuaba 1 a 0 a favor del club Los Tordos.

La Alegr&iacute;a es solo Azulgrana

¡Empieza el tercer cuarto!

Al promediar el tercer cuarto, a los 7'30'' hubo otro córner Corto para Banco Mendoza y Jimena Vera no erró y gritó: ¡Goool! Y todo quedó igualado 1 a 1.

El once de los Los Tordos sintió el pinchazo en el alma azulgrana y se fue con todo a buscar el arco de Milagros Ramírez. Una de las más peligrosas jugadas fue de Peralta que ingresó al corazón del área; la arquera Bancaria: Milagros Ramírez se exigió para ahogarle el grito de gol

Tras finalizar el tercer cuarto, todo seguía empatado 1 a 1.

valentina Mícoli estuvo cerca de anotar el segundo tanto para las Azulgranas, pero no pudo. Todo estaba muy parejo Scarlatti hacia de las suyas y merodeaban el arco rival. Más tarde, entre Milazzotto y Vaquié se perdieron el segundo tanto para las Hojitas. El publico empezó a pensar que el que metía el gol ganaba. Milagros Ramírez otra vez salvó a su arco de un bombazo que tiraron las chicas de Guaymallén.

Y muy sobre el final, apareció julia Grinfield y anotó el segundo tanto para su equipo, gol y a otra cosa. Así se bajó el telón para el Clausura y empezó la celebración de un nuevo título para Los Tordos.

Síntesis

Estadio: Ciudad de Godoy Cruz

Los Tordos (2): Agustina Grone: Trinidad Perea, Emilia Garre, Luz Rosso, Dolores Correa Llano, Manuela Quevedo, Josefina Ojeda, Belén Placeres, Valentina Micoli, Julia Grinfeld y Amparo González. DT: Franco Medici

Banco Mendoza (1): MIlagros Ramírez; Julieta Guerrero; Delfina Bonntorno; Carla Ferrero; Emilia Elias; Julieta Milazzotto; Paz Pringles; Josefina Francisco; Monserrat Vaquié; Luciana Fernández y Camila Peroni. DT: Lucas Ghilardi.

Primer cuarto: 1'30'' Manuela Quevedo (LT). tercer cuarto: 7'30'' Jimena Vera (CPBM) y en el cuarto cuarto: 14' Julia Grinfied (LT).

La Figura: Belén Placeres

