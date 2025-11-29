Primera Nacional: se define el ascenso entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

La categoría más importante del ascenso argentino otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional, este domingo desde las 17 horas.

Deportivo Madryn recibirá este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional. El encuentro será a partir de las 17 en el Estadio Abel Sastre. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Cómo llega Deportivo Madryn a la final: Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn GyE El aurinegro, que estuvo rodeado de situaciones polémicas en su camino hacia la gran final, sufrió una dura derrota 2-0 en la ida, por los goles de Tomás González y Juan Antonini, por lo que en su estadio necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales, mientras que en caso de imponerse por tres o más se asegurará el ascenso.

En su camino hasta la final, los de Leandro Gracián terminaron primeros en la Zona A con 60 puntos, aunque en la final que definió el primer ascenso cayeron por penales frente a Gimnasia de Mendoza en una final épica.

Ya en el Reducido, el equipo chubutense le ganó con un global de 4-0 a Gimnasia de Jujuy. Vale aclarar que en la ida perdía 1-0, pero se suspendió el partido por supuestas amenazas al árbitro y la AFA le dio el partido por ganado 3-0. A su vez, en las semifinales igualaron 1-1 en el global frente a Deportivo Morón y avanzaron gracias a la ventaja deportiva.

El camino de Estudiantes de Río Cuarto: Estudiantes de Rio IV Fútbol. El Imperio está feliz porque Estudiantes pasó a cuartos de final en el denominado torneo Reducido Internet Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y en el Reducido tuvo actuaciones muy sólidas para vencer a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que en las semis sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires, equipo con el que igualó 1-1 en el global, pero se vio beneficiado por la ventaja deportiva.