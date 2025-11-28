Turismo Nacional: Antolín no afloja y mantiene la tensión en el Premio Coronación

Tras la primera jornada , el piloto de San Rafael lideró la segunda tanda de entrenamientos de Clase 2, mientras Nicolás Posco fue el más veloz en el Este; la definición del campeonato promete emoción hasta la última vuelta.

Al milímetro. La definición de la Clase 2 está al rojo vivo: el sanrafaelino Gonzalo Antolín ganó su serie, pero no pudo superar el tiempo de Juan Pablo Pastori, el más rápido del día en el autódromo de San Martín.

Después de más de diez años, el Turismo Nacional volvió a rugir en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín y lo hizo inaugurando un fin de semana inolvidable. La jornada del viernes abrió el telón con las primeras referencias rápidas en pista y marcó el inicio del tan esperado Premio Coronación, que sellará la temporada 2025 este sábado y domingo.

El regreso no podría tener un rostro más representativo, Julián Santero. El flamante campeón de la Clase 3, es el protagonista principal del reencuentro entre el TN y el público mendocino. Para la hinchada local, volver a ver al “Piloto Volador” en su tierra es motivo de fiesta. El Piloto Volador nacido en Guaymallén llega después de consagrarse en Río Cuarto, cerrando un año perfecto y celebrando junto a su gente su segundo título en la divisional, tras el obtenido en 2021.

Santero celebrará junto a sus afectos Con el campeonato ya en manos del piloto de Toyota, la competencia se concentrará en la lucha por el subcampeonato. El público mendocino, además, tendrá otros dos representantes para alentar: el debut del reciente campeón del Turismo Pista, Tomás Vitar, y la presencia del maipucino Lucas Vicino, quienes engrosan el listado de pilotos locales en acción.

El misionero Juan Pablo Pastori tuvo la mejor referencia en los entrenamientos de este viernes. Un cierre en Clase 2 para el infarto! Clase 2 y Antolín decidido a coronarse La definición más tensa del Premio Coronación estará en la Clase 2. Ocho pilotos llegan con posibilidades matemáticas, pero toda la presión recae sobre el mendocino Gonzalo Antolín (Peugeot), líder del certamen con 243 puntos. Para gritar campeón, deberá imponerse o terminar delante de sus rivales directos.

El misionero Juan Pablo Pastori, a solo un punto, había sido el más rápido en la primera tanda del viernes con un registro de 1m39s674/1000. Antolín respondió en la segunda sesión con 1m39s670/1000,superando la marca de Pastori. Pero en el cierre de las prácticas apareció Nicolás Posco. El bonaerense cerró la tanda clasificatoria del primer dia con el tuvo el mejor registro1m39s550. La definición promete ser al límite, en milésimas.