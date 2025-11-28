28 de noviembre de 2025 - 17:33

River Plate afila el lápiz para salir a buscar refuerzos: la lista de prioridades del DT

El entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, le entregó a la directiva del club los puestos que desea reforzar. La danza de nombres ya comenzó.

Claudio “Diablito” Echeverri quiere retornar a River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Iker Zufiaurre, la estrella de la Noche en Ezeiza.

Video: Boca volvió a vencer a River, esta vez en reserva, y se metió en la gran final del Torneo Proyeccción

Marcelo Gallardo se desprenderá de varios jugadores de peso

La lista negra de Marcelo Gallardo para su River Plate 2026

El pedido de Marcelo Gallardo para la directiva:

RIVER PLATE
Stefano Di Carlos y Marcelo Gallardo ya trabajan en el mercado de pases

Según trascendió, el director técnico encabezó un cónclave junto con el presidente Stéfano Di Carlo y los encargados del fútbol profesional, con Enzo Francescoli como figura principal, para diagramar el próximo plantel y los pasos a seguir en el mercado de pases.

Allí, se conoció que los esfuerzos estarán centrados en adquirir una verdadera columna vertebral para competir en la Liga Profesional, la Copa Argentina, y el plano internacional (Libertadores o Sudamericana)

En principio, el Muñeco pidió incorporar a un jugador en cada uno de los siguientes puestos: lateral izquierdo, volante central, enganche, y delantero centro. En cuanto a los nombres propios, se especula con Román Vega, Claudio Echeverri y Luciano Gondou. Mientras que se negocia en secreto por el número cinco.

Como están las negociaciones de River Plate por refuerzos:

Claudio "El Diablito" Echeverri
Echeverri quiere volver a River en el 2026. No es bueno su presente en el fútbol europeo.

Una vez conocida la lista de puestos a reforzar, la directiva Millonaria comenzó a moverse para cumplir los requerimientos de Gallardo. El primer apuntado es el lateral por izquierda del Zenit Román Vega, con el cual hubo charlas infructuosas en el anterior mercado de pases. Si bien la idea es comprarlo, desde Núñez no descartan la llegada a préstamo.

Otro que podría recalar en River Plate por un tiempo determinado es Claudio Echeverri. El Diablito fue a buscar minutos al Bayern Leverkusen, pero no ha jugado y está presionando para retornar al país. El dueño de su pase, Manchester City, prefiere cederlo a una de sus instituciones satélite, y mantenerlo en el radar del fútbol europeo. Si bien parece difícil que pueda regresar al club, el enganche hará todo su esfuerzo para lograrlo.

Finalmente, el tercer nombre que trascendió es el delantero Luciano Gondou, con pasado en Argentinos Juniors y un magro presente en el Zenit de San Petersburgo. Al igual que el caso de Vega, el Millo buscará incorporarlo aunque sea a préstamo con opción de compra.

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes