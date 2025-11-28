La depuración de Marcelo Gallardo en River: los nuevos destinos que afrontan los jugadores marginados

Con el inicio de una nueva etapa en River, Marcelo Gallardo definió quiénes no seguirán en el plantel y se activan negociaciones por sus próximos destinos.

Gallardo escucha ofertas por jugadores que no estuvieron a la altura

Como se dio a conocer en los últimos días, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo comenzó a mover ficha: tras una temporada de resultados pobres, el DT comunicó a varios jugadores que no formarán parte del plantel para 2026. Se trata de una decisión firme que marca el inicio de una reestructuración profunda en River.

Entre los futbolistas que recibieron la noticia de que no continuarán, figuran figuras emblemáticas en los últimos años, así como jugadores que no lograron consolidarse. En la lista aparecen nombres que tendrán que buscar su próximo club de cara al año que viene. Estos son: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo "Pity" Martínez y Federico Gattoni. Muchos de los futbolistas mencionados tienen contrato que vence a fin de año, lo que facilita su salida sin necesidad de negociación compleja.

image Los jugadores apuntados ya piensan en su nuevo destino Gentileza La escoba de Marcelo Gallardo: posibles próximos destinos Aunque no todos los jugadores del Millonario tienen definido un nuevo club, hay versiones que circulan y algunos ya empiezan a moverse. En el caso de Enzo Pérez, trascendió que podría cerrar su carrera en el club de sus orígenes, Deportivo Maipú. Pero también hay versiones que ponen en duda su retiro del fútbol profesional. Por el lado de Nacho Fernández y Casco, se mencionó interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata como posible destino. Otros, como Borja, quedan libres y podrían escuchar ofertas del exterior o del fútbol local, dependiendo del mercado.

Por último, en el caso de jugadores más jóvenes o con contratos no concluyentes (como Gattoni), la salida podría implicar préstamo o venta, según lo que proponga su agencia o posibles interesados.

image El giro decidido por Marcelo Gallardo no es menor, se trata de un cambio claro de ciclo, prácticamente un “reset” del plantel. El club busca reinventarse de cara a 2026, dejando atrás nombres con peso histórico, pero que ya no rendían al nivel exigido. Esto implica riesgos como perder experiencia, liderazgo, identidad, pero también una apuesta por renovación, competencia interna y potencial explosión de jóvenes o nuevos refuerzos.