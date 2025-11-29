Gonzalo Antolín voló en San Martín y mete presión en la definición del Turismo Nacional

El sanrafaelino marcó la pole en una mañana cargada de tensión por el cierre de la temporada. Posco quedó pegado y mantiene viva la pelea por la corona. Jornada especial para los mendocinos: Julián Santero giró ante su gente y Lucas Vicino rompió motor. Desde las 16, se larga la clasificación de C3

El piloto sanrafaelino no ocultó su felicidad al conquistar la última pole del año en el Jorge Angel Pena.

La nublada mañana esteña volvió a sentir el rugir del Turismo Nacional después de un largo tiempo. El autódromo de San Martín comenzó a colmarse desde muy temprano, con un público ansioso por disfrutar del espectáculo y de las clasificaciones del Premio Coronación, la fecha que baja el telón de la temporada 2025.

image Mucho público en San Martín El circuito Ángel Pena se fue poblando a medida que avanzaron los entrenamientos y las últimas tandas clasificatorias del año, en un clima de tensión absoluta: la lucha por el título en Clase 2 es a todo o nada, sin margen para el error.

Gonzalo Antolín El sanrafaelino, líder del campeonato, fue el más veloz en la mañana esteña y se quedó la última pole de la temporada en Clase 2. prensatn Antolín con un ritmo increíble Con un rendimiento extraordinario, el líder del campeonato, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, se quedó con la pole, desatando un festejo que hizo estallar su box. Muy cerca se ubicó Nicolás Posco, otro de los firmes candidatos a la corona. Tercero es ubicó Juan Ignacio Canela. Mientras que Juan Pablo Pastori quedó en el puesto 13 de la general.

Antolín sumó 4,5 muy valiosos que le permiten alejarse de Pastori. El mendocino registró un tiempo de 1m38s791, superando por 0s578 a Nicolás Posco.