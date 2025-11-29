Salió de River, la rompe en el fútbol argentino pero su familia advierte: "No lo respetaron, puede ir a Boca"

River Plate tiene uno de los semilleros más prolíficos del fútbol mundial. Para comprobarlo sólo hace falta ver los últimos años, donde exportó su talento a los principales clubes del mundo. Sin embargo, no todos los que aparecen desde las inferiores del Millonario tienen las mismas oportunidades.
En ese sentido, uno de los casos emblemáticos es el de Hernán López Muñoz. El habilidoso mediocampista creativo realizó todo su camino formativo en Núñez, pero cuando llegó a la Liga Profesional no tuvo los minutos esperados. Algunos años después, mientras la rompe en Argentinos Juniors, el que habló del tema fue su padre Daniel López Maradona.
Duras declaraciones del padre de López Muñoz contra River Plate:
En declaraciones a TyC Sports, López Maradona expresó sus sensaciones del trato de River a su hijo, sobrino nieto del Diego. "Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó en River y después no jugó más", comenzó asegurando. Luego, añadió: "Después, la lesión que tuvo... Pero no tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó. Nunca le dieron explicaciones de por qué no estaba", aseguró.
Tras su paso por el fútbol de Mendoza, donde vistió la camiseta de Godoy Cruz, y una corta estadía en el exterior, Hernán López Muñoz retornó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Argentinos Juniors. Al respecto, Daniel contó: "Tuvo chances de ir a Racing, pero Argentinos aceleró y le tiraron los colores. Está feliz, en el lugar donde siempre quiso estar".
El futuro de Hernán López Muñoz, ¿podría estar en Boca?
Y allí llegó la respuesta inesperada. A pesar del gran cariño que el volante tiene por el Millonario, su padre afirmó que no tendría problemas de vestir la camiseta de Boca Juniors, el eterno rival. "Está identificado con River porque hizo todas las Inferiores, pero hoy, en este momento, puede ser. Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él", culminó.