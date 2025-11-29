Salió de River, la rompe en el fútbol argentino pero su familia advierte: "No lo respetaron, puede ir a Boca"

Se trata de un futbolista de un alto rendimiento en el fútbol argentino, donde se destaca por su habilidad y gran visión de juego.

River Plate tiene uno de los semilleros más prolíficos del fútbol mundial. Para comprobarlo sólo hace falta ver los últimos años, donde exportó su talento a los principales clubes del mundo. Sin embargo, no todos los que aparecen desde las inferiores del Millonario tienen las mismas oportunidades.

En ese sentido, uno de los casos emblemáticos es el de Hernán López Muñoz. El habilidoso mediocampista creativo realizó todo su camino formativo en Núñez, pero cuando llegó a la Liga Profesional no tuvo los minutos esperados. Algunos años después, mientras la rompe en Argentinos Juniors, el que habló del tema fue su padre Daniel López Maradona.

RIVER NO LE DIO EL TIEMPO NECESARIO A HERNÁN



Daniel López Maradona, sobrino de Diego y padre de Hernán López Muñoz, habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió al paso de su hijo por el Millonario. pic.twitter.com/QhjIB3q5wu — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2025 En declaraciones a TyC Sports, López Maradona expresó sus sensaciones del trato de River a su hijo, sobrino nieto del Diego. "Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó en River y después no jugó más", comenzó asegurando. Luego, añadió: "Después, la lesión que tuvo... Pero no tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó. Nunca le dieron explicaciones de por qué no estaba", aseguró.

Tras su paso por el fútbol de Mendoza, donde vistió la camiseta de Godoy Cruz, y una corta estadía en el exterior, Hernán López Muñoz retornó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Argentinos Juniors. Al respecto, Daniel contó: "Tuvo chances de ir a Racing, pero Argentinos aceleró y le tiraron los colores. Está feliz, en el lugar donde siempre quiso estar".