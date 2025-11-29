29 de noviembre de 2025 - 10:36

Salió de River, la rompe en el fútbol argentino pero su familia advierte: "No lo respetaron, puede ir a Boca"

Se trata de un futbolista de un alto rendimiento en el fútbol argentino, donde se destaca por su habilidad y gran visión de juego.

Hernán López Muñoz, de la cantera de River Plate, hoy es figura de Argentinos Juniors

Hernán López Muñoz, de la cantera de River Plate, hoy es figura de Argentinos Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Claudio “Diablito” Echeverri quiere retornar a River Plate

River Plate afila el lápiz para salir a buscar refuerzos: la lista de prioridades del DT

Por Redacción Deportes
Iker Zufiaurre, la estrella de la Noche en Ezeiza.

Video: Boca volvió a vencer a River, esta vez en reserva, y se metió en la gran final del Torneo Proyeccción

Por Redacción Deportes

En ese sentido, uno de los casos emblemáticos es el de Hernán López Muñoz. El habilidoso mediocampista creativo realizó todo su camino formativo en Núñez, pero cuando llegó a la Liga Profesional no tuvo los minutos esperados. Algunos años después, mientras la rompe en Argentinos Juniors, el que habló del tema fue su padre Daniel López Maradona.

Duras declaraciones del padre de López Muñoz contra River Plate:

Embed

En declaraciones a TyC Sports, López Maradona expresó sus sensaciones del trato de River a su hijo, sobrino nieto del Diego. "Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó en River y después no jugó más", comenzó asegurando. Luego, añadió: "Después, la lesión que tuvo... Pero no tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó. Nunca le dieron explicaciones de por qué no estaba", aseguró.

Tras su paso por el fútbol de Mendoza, donde vistió la camiseta de Godoy Cruz, y una corta estadía en el exterior, Hernán López Muñoz retornó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Argentinos Juniors. Al respecto, Daniel contó: "Tuvo chances de ir a Racing, pero Argentinos aceleró y le tiraron los colores. Está feliz, en el lugar donde siempre quiso estar".

El futuro de Hernán López Muñoz, ¿podría estar en Boca?

Embed

Y allí llegó la respuesta inesperada. A pesar del gran cariño que el volante tiene por el Millonario, su padre afirmó que no tendría problemas de vestir la camiseta de Boca Juniors, el eterno rival. "Está identificado con River porque hizo todas las Inferiores, pero hoy, en este momento, puede ser. Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él", culminó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo se desprenderá de varios jugadores de peso

La lista negra de Marcelo Gallardo para su River Plate 2026

Por Redacción Deportes
El entrenador de la Academia se mostró orgulloso de sus dirigidos y se rindió a sus pies. 

"Pensé que River nos tiraba la camiseta": Gustavo Costas y la épica victoria de Racing

Por Redacción Deportes
Una nueva frustración del equipo de Gallardo. El entrenador se mostró autocrítico durante la conferencia.

Marcelo Gallardo admitió errores y confirmó que continuará al frente de River

Por Redacción Deportes
Martinera empuja a la red el último gol del encuentro, ese que decretó el triunfo de Racing Club sobre River Plate, 3-2. 

Para el infarto: Racing Club eliminó a River Plate, tras un frenético 3-2

Por Redacción Deportes