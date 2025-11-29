29 de noviembre de 2025 - 23:45

Estudiantes de La Plata está más vivo que nunca: venció a Central Córdoba y está en semifinales

Estudiantes de La Plata superó a Central Córdoba de Santiago del Estero, y se metió entre los cuatro mejores del Clausura de la Liga Profesional.

Foto:

EdLP
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El juego fue friccionado desde el inicio, con mucha pierna fuerte y disputas en todos los sectores del campo. Estudiantes mantuvo la iniciativa e insinuó desde el arranque, aunque el Ferroviario luego logró equilibrar el trámite con intensidad y presión sobre los mediocampistas visitantes.

En cuanto a las chances, las mismas no sobraron durante el primer tiempo. El Pincha fue el que tuvo la más clara a través de la astucia del colombiano Edwuin Cetré, que encontró un remate desde fuera del área y exigió al arquero del conjunto santiagueño Alan Aguerre.

El gol de Estudiantes de La Plata para clasificar a semis:

Central Córdoba empezó mejor el complemento, y generó peligro. David Zalazar tuvo dos remates seguidos dentro del área que fueron rechazados, ambos tras una buena acción de Fernando Martínez. El elenco Platense respondió con un intento lejano de Farías, que salió muy desviado, y a través de la pelota parada, una debilidad del cuadro local.

A los 19' llegó el único desnivel de la noche. Fue tras una buena combinación de Cristian Medina con Cetré, que mandó un centro de punta a punta del área, cuando Tiago Palacios de primera la mandó a guardar para hacer estéril el esfuerzo de Aguerre. Delirio Pincha en condición de visitante.

El Ferroviario apretó el acelerador, ya que estaba perdido por perdido. Sin embargo, no pudo encontrar la forma de crear ocasiones de fuste, y sólo tuvo un tremendo remate de afuera del área de Lucas Varaldo que se estrelló en el travesaño. Sacando esa acción, murió con poca chispa.

¿Era penal para el Pincha?

Gran triunfo de Estudiantes en Santiago del Estero, luego de días movidos desde lo institucional. El equipo de Eduardo Domínguez demostró que nunca perdió el foco, e hizo su tarea para meterse en semifinales y soñar con el título. Ahora espera al ganador de Barracas Central y Gimnasia de La Plata. En caso de pasar el Lobo, será un histórico clásico mano a mano por la gloria.

Minuto a minuto y estadísticas:

