Condenaron a un exjugador de Estudiantes de La Plata por abuso sexual

Se trata de Diego García, quien fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual agravado por mediar violencia de género por el Tribunal de la Plata.

Diego García, condenado a prisión por abuso sexual

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El juez Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral y Criminal V de La Plata, le impuso la pena de seis años y ocho meses de prisión domiciliaria.

Los detalles del caso de abuso sexual que condenó a Diego García:

El deportista había sido acusado bajo la calificación de “abuso sexual agravado por mediar acceso carnal en contexto de violencia de género” luego de una fiesta privada ocurrida el 24 de febrero de 2021. Allí, una jugadora de hockey del Pincha concurrió con un grupo de amigas, y cuando fue al baño, según detalla el expediente, el futbolista la siguió, ingresó detrás de ella y la atacó.

La situación quedó probada en el juicio a través de varios elementos. Entre ellos, los llamados de teléfono de la joven a dos amigos de forma instantánea, y una conversación a través de un chat con un integrante del plantel donde se detalló todo lo que sufrió. Por otro lado, se presentaron fotografías de las heridas en el rostro que padeció la víctima.

Al ser condenado, el imputado se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico. Para el futbolista, el futuro incluirá el cumplimiento efectivo de la pena (podría ser prisión domiciliaria ya que no registra antecedentes penales), y la rescisión de su contrato con Peñarol de Uruguay, su actual club.

Cabe destacar que la condena fue solicitada por el fiscal Domsky y el abogado de la víctima Marcelo Peña, que luego del juicio aclaró que peleará por el lugar donde el condenado deba cumplir con lo requerido. En diálogo Noticias Argentinas, Peña enfatizó: “Sin perjuicio del fallo condenatorio y como particular damnificado, vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria como cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante hecho".

