Saravia Frías advierte sobre la AFA: "Es el momento de frenarla antes de que siga dañando el fútbol argentino"

Estudiantes de La Plata redobló la apuesta: visita de Verón al plantel y mensaje en las redes

-¿Cuál es su visión sobre lo ocurrido entre AFA y Estudiantes?

-Lo que estamos viendo tiene una larga raíz histórica, jurídica y política que se remonta, incluso, al Mundial 78. La AFA arrastra desde hace décadas un funcionamiento entre patético y preocupante. Y es el momento para enfrentar ese sistema.

-La AFA está organizada de una manera que permite y reproduce estas arbitrariedades. Los que deben controlarla son designados por los propios dirigentes, incluso jueces nacionales que reciben beneficios y después no actúan con independencia. Esa estructura viene del viejo diseño del presidente anterior de la AFA y se perfeccionó para funcionar en el mal sentido. Es una asociación sin fines de lucro, controlada por la Inspección General de Justicia. Ese control es laxo, débil, casi simbólico. Pero, al mismo tiempo, es parte de la FIFA, un organismo con reglas que prohíben la injerencia estatal. Esa combinación -poco control y protección internacional- genera un blindaje difícil de romper.

-¿Cómo se entiende la situación actual?

-Lo que se ve hoy es la consecuencia lógica de ese esquema. El fútbol es una actividad de interés público, atraviesa la vida del país y debería funcionar para el bien público, no para el aprovechamiento de unos pocos. Pero la AFA opera con una impunidad que afecta la esencia del deporte: ya no hay competencia limpia, ya se sabe quién asciende o quién desciende.

-¿Cómo evalúa la sanción a Verón y el conflicto con Estudiantes?

-Lo que hicieron es arbitrario y vergonzoso. No puede sancionarse así a un dirigente ni obligar a jugadores a participar de una premiación con la que no están de acuerdo. Ampararse en reglamentos modificados el mismo día es de una gravedad institucional enorme. Y acá debe quedar claro: esto pasa en suelo argentino y debe regirse por la ley argentina, que tiene primacía.

El posible futuro de una pelea de pesos pesados:

image Verón y Tapia. Estudiantes y AFA enfrentados

-¿Qué debería hacer Estudiantes? ¿Debe recurrir a FIFA?

-Sí, sin dudar. Ya está expuesto al riesgo del descenso; no puede quedarse callado. Tiene argumentos jurídicos sólidos: hubo violaciones al debido proceso, a la defensa en juicio y a normas constitucionales. Debe acudir a la FIFA, pero también es un caso para la justicia argentina: un amparo con cautelar sería viable.

-Si se comprueba que la AFA actuó fuera de la ley, ¿qué sanción podría recibir?

-Desde el plano nacional, la irregularidad justificaría una intervención de la AFA. Desde el plano internacional, corresponde una apelación ante la FIFA. Pero debe hacerse con estrategia, porque del otro lado hay gente con muchos resortes internos.

-¿Ve posible una intervención consensuada con FIFA?

-La FIFA viene de escándalos y no está en condiciones de tolerar más impunidad, especialmente antes del Mundial en Estados Unidos. Sería una oportunidad para que Argentina muestre un camino institucional distinto.

-¿Por qué sostiene que este es el momento para enfrentar a la AFA?

-Porque la AFA está fuera de foco, fuera de época. Sigue actuando como si fuera 1978. Hoy hay una reacción social enorme. En 2016 casi se interviene la AFA. Hoy, con un contexto global distinto, es aún más posible.

-¿Debe judicializarse el caso?

-Si Estudiantes se ve amenazado institucionalmente, no tiene alternativa. Como dijo Verón, ya "cruzaron el Rubicón": ahora solo queda defenderse.