Estudiantes de La Plata redobló la apuesta: visita de Verón al plantel y mensaje en las redes

Desde que decidió hacer el pasillo de campeón de espaldas en el duelo ante Central, Estudiantes de La Plata quedó involucrado en una fuerte pelea con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). Con su presidente Juan Sebastián Verón y parte de su plantel suspendidos, el Pincha redobló la apuesta.

En las últimas horas, la cuenta oficial de la institución en las redes sociales difundió una serie de fotografías que muestran a su máxima gloria y actual conductor dirigencial visitando el entrenamiento del plantel profesional. Para completar el mensaje de apoyo, escribieron: "Todos juntos", junto a un emoji de un puño cerrado y una bandera roja y blanca.

Si bien aún no trascendió el contenido exacto de la conversación entre los jugadores y el presidente, en las imágenes puede vislumbrarse que saludó uno por uno a cada integrante del equipo, y luego tomó la palabra para dirigirse a ellos en el predio del club en City Bell. A partir de los rumores, se especula con una arenga de cara a la visita de este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Momentos antes de charlar con los futbolistas, la Bruja rompió el silencio en los medios de comunicación, dejando frases muy contundentes, que explotaron en el seno del ente rector del fútbol local.

En diálogo con Radio Con Vos, Verón se explayó sobre el título otorgado a Rosario Central. “En realidad, lo que se pone a consideración y no estaba en el orden del día, es hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo ”, aseguró al respecto.

También se refirió a los mensajes que Pablo Tovvigino le dedicó en las redes sociales. “Lo tomo como una chicana, son cuestiones de redes sociales, lo que sí es grave la amenaza a una institución y a un dirigente en un ámbito que no corresponde”, expresó el presidente de Estudiantes.

En ese sentido, aseguró que estarán con la guardia alta tras lo que consideró amenazas contra su institución. “Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”, lanzó.

Finalmente, aclaró que no quiere ser presidente de la AFA, simplemente ayudar al deporte nacional. “Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA”, cerró.