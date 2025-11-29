29 de noviembre de 2025 - 22:09

Hockey Césped: Alemán campeón total de Mendoza

La escuadra orientada por Facundo Paredes se impuso a la oncena de Leonardo Murialdo, por 2 a 1.

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Club Alemán venció a Leonardo Murialdo, por 2 a 1 y se consagró campeón del torneo de Clausura de caballeros mayores en Hockey Césped. Así, los Albos se consagran como los mejores de la temporada, porque también levantaron la copa y dieron la vuelta olímpica en el primer torneo del año.

Vamos al partido. Al despuntar el primer cuarto, los orientados por Facundo Paredes salieron con todo para tratar de marcar pronto un gol, pero los amarillos estaban muy concentrados y repelieron cada intentona de los de Dorrego.

Alemán tuvo siete ingresos al área frente a tres de los Canarios. Leonardo Murialdo fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador, fue a los 8 minutos cuando en una estupenda jugada, Ian Tarquini, en el segundo ingreso al área de los canarios por muy poco no batió al Toro Córdoba.

Después, Alemán intentó y volvió a intentar, pero no pudo desequilibrar en el partido.

En el segundo cuarto, fue más parejo, empezó mejor el Albo. Gutiérrez rompió con el cero a cero al promediar esta etapa. El espigado jugador recibió una linda bocha desde la derecha y aprovechó una desconcentración en la zaga de los canarios y abrió la cuenta. Todo esto ocurrió en el segundo ingreso al área de los de Dorrego y en el primer tiro al arco de este segundo cuarto.

Más tarde, en la réplica murialdina, los orientados por Herrera obtuvieron el primer córner corto del partido. pero no paso nada, como no ocurrió más nada en los siguientes tres cortos, que tuvieron los de Villa Nueva. Es que la defensa del corto por parte de club Alemán estuvo magnifica y su arquero Lautaro Córdoba brilló atajando todo lo que le tiraron.

Antes del descanso grande, Murialdo mereció al menos el empate.

En el tercer lapso, fue uno de los más entretenidos y se pasó rápido. Ambas escuadras jugaron en forma intensa y a toda velocidad. Salió decidido Murialdo a buscar la igualdad. Poco a poco afloró la figura del arquero murialdino Cabañas, que durante esta fracción tuvo tres intervenciones perfectas, porque le detuvo tres misiles y les ahogó el grito de gol a: Juan Gudiño a Bosso y Toti Coria.

Casi al minuto de juego, Leonardo Murialdo conquistó otro córner corto, pero está vez los canarios lo aprovecharon: Julián Molinelli empató 1 a 1 las acciones. Gol y a otra cosa.

El tiempo pasó, y a cinco minutos del final, Manganelli desbordó por la franja derecha y cruzó un pase a Mauro Coria, que lo capitalizó en el segundo gol para los Albos. Todo quedó 2 a 1 y está sería la cifra definitiva y con la cual el Club Alemán de Dorrego se pondría la corona del torneo Clausura.

