17 de abril de 2026 - 21:52

Maristas (SRF) y Teqüé están en semifinales en el Regional "A" de hockey

El "Verde" y la "T" terminaron invictos en su zona del Regional, y esperan por El Tala, Universidad Río Cuarto o UN Cuyo, que anoche buscaban un pasaje a semis

Marista sacó su chapa de candidato,&nbsp; para vencer al siempre complicado y excelente equipo de La Tablada de Córdoba. Victoria Moretti lleva la bocha en un avance del equipo de la Ciudad de San Rafael.

Marista sacó su chapa de candidato,  para vencer al siempre complicado y excelente equipo de La Tablada de Córdoba. Victoria Moretti lleva la bocha en un avance del equipo de la Ciudad de San Rafael.

Foto:

Club Maristas (SRF)/Gentileza
María Natalia Ojeda de Maristas (SRF) lleva la bocha en uno de los ataques del Verdecito ante el poderoso La Tablada.

María Natalia Ojeda de Maristas (SRF) lleva la bocha en uno de los ataques del "Verdecito" ante el poderoso La Tablada.

Foto:

Club Maristas (SRF)/Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En un partido que en realidad fue casi una epopeya hockística, el Club Maristas de San Rafael selló con contundencia su pasaporte a una de las semifinales del Torneo Regional de Clubes "A" de Hockey Césped.

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En esta próxima instancia tendrá que jugar con uno de estos tres contrincantes: UN Río Cuarto, UN Cuyo o El Tala, clubes que anoche, al cierre de esta edición, buscaban un ticket para el partido anterior a la final.

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Las chicas festejan uno de los goles ante el complicadísimo club La Tablada de Córdoba.

Las chicas festejan uno de los goles ante el complicadísimo club La Tablada de Córdoba.

¿Qué pasó en el partido?

Pero las chicas de Maristas fueron sorprendidas por el quiebre del cero a cero, por parte de Catalina Gastardelli que anotó el primer tanto vía córner corto.

El empate de Maristas (SRF) demoró en llegar y por fin apareció desde el stick de María Rosario Altamiranda.

Después del tanto del "Verdito" el partido se transformó y las emociones subieron. Es más, por momentos se jugó sin goleras, porque ambos entrenadores optaron por obviar a las arqueritas.

Sobre el final un córner corto fue transformado por el tanto de la victoria y lo anotó una de las heroínas de esta historia de palo y bocha: Florencia Vega. Así, las chicas de San Rafael cerraron el telón al partido, a la fase clasificatoria y piensan en la semifinal de este sábado.

¿Cómo le fue a Teqüe?

A las chicas dirigidas por Guillermo Barbeito les fue muy bien, lograron el primer lugar en Zona "A" al terminar la primera fase, porque vencieron por la mínima a La Tablada y al club Obras 2 a 1 y empataron con Maristas (SRF) 2 a 2.

Al igual que a Maristas (SRF), las chicas de la "T" Azul esperaban por un rival que saldría del terceto entre UN Cuyo, El Tala o Universidad Nacional de Río Cuarto.

¿Y el Regional "B"?

Por otra parte, en el Torneo Regional "B" , que se disputa en simultáneo con el categoría "A" en Mendoza, está más claro el panorama con las llaves de la ronda de las semifinales.

En una de las llaves y desde las 13.30, en el estadio de Hockey Césped en Godoy Cruz, se miden Tacurú de San Martín y Club Alemán de Dorrego y en la otra llave lo harán Universitario de San Juan vs. Barrio Parque de Córdoba.

Las Hormigas esteñas ganaron 2 partidos (El Carmen 3 a 1 y Barrio Parque 4 a 3 ) y empataron 1 (Lomas de Rivadavia 3 a 3), por eso terminaron punteras en la zona "A".

El rival en semifinales de las Azul y Oro de San Martín serán las chicas del Club Alemán de Dorrego, que culminaron segundas en la Zona "B" por detrás de Universitario.

Las Albitas igualaron con Vistalba 1 a 1, Marista "B" 1 a 1 y Universitario "A" 2 a 2.

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