Gonzalo Antolín y la amarga definición del Turismo Nacional en Mendoza
Tras más de una década, el TN en su regreso sacudió el Este mendocino con un cierre de temporada lleno de emoción y sorpresas, donde el sanrafaelino no pudo coronar su gran fin de semana en el Autódromo de San Martín.
Trago amargo. El sanrafaelino dominó todo el fin de semana en TN, un imprevisto mecánico le impidió coronarse en Mendoza, dejando las emociones al límite para él y sus seguidores
Era el protagonista excluyente del fin de semana en el regreso del Turismo Nacional a Mendoza, tras más de una década de ausencia. Con Julián Santero consagrado campeón de Clase 3 y Antolín como principal candidato al título en Clase 2, todas las miradas se centraron en el sanrafaelino durante la definición.
Los puntos, el liderazgo y el gran rendimiento de su auto lo convirtieron en el favorito absoluto. Llegó al Autódromo de San Martín como líder del campeonato, con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, pero con la ventaja de correr en casa. Nada podía fallar.
Un fin de semana perfecto hasta el momento
El sanrafaelino cumplió a la perfección en entrenamientos y series clasificatorias. Todo parecía encaminado, había acumulado diez puntos de ventaja sobre su máximo rival tras sumar 18 entre viernes y sábado.Juan Pablo Pastori quedaba fuera de la pelea y el camino parecía despejado para Antolín.
Además, Nicolás Posco fue sancionado en la largada por abrir la puerta delantera izquierda antes de la partida y tuvo que largar desde el último puesto. Joaquín Cafaro también se retiró por problemas en su máquina. Todo parecía indicar que sería el día soñado para el piloto mendocino.
El giro inesperado
Pero el automovilismo, como se sabe, está hecho de sorpresas, y las carreras no se ganan hasta que baja la bandera a cuadros. Antolín había hecho todo bien: logró la pole position, lideró los primeros giros y parecía encaminarse al título.
Sin embargo, promediando la quinta vuelta, con Bautista Damiani (quien se consagró campeón), presionando muy de cerca, ocurrió lo impensado: el motor del Peugeot 208 de Antolín se rompió, y con él se esfumaron las ilusiones de consagrarse en Mendoza.
Decepción en los boxes
La decepción y la frustración fueron enormes. El silencio se apoderó de los boxes a pesar del ruido de los motores. No había consuelo para el equipo, y la tristeza inundó el lugar. “No sé qué decir… Era la gran oportunidad y había soñado con el título”, confesó Antolín luego de la carrera.
El abrazo de Julián Santero fue un pequeño bálsamo, pero difícil de aliviar el sabor amargo de la derrota.
A pensar en la próxima temporada
Como había dicho momentos antes de la carrera, “falta un pasito más”, y ese pasito no se dio. Ahora, el piloto sanrafaelino tendrá que barajar y dar de nuevo, pensando en la próxima temporada y en volver a pelear por la gloria.