Gonzalo Antolín y la amarga definición del Turismo Nacional en Mendoza

Tras más de una década, el TN en su regreso sacudió el Este mendocin o con un cierre de temporada lleno de emoción y sorpresas, donde el sanrafaelino no pudo coronar su gran fin de semana en e l Autódromo de San Mar tín.

Trago amargo. El sanrafaelino dominó todo el fin de semana en TN, un imprevisto mecánico le impidió coronarse en Mendoza, dejando las emociones al límite para él y sus seguidores

Era el protagonista excluyente del fin de semana en el regreso del Turismo Nacional a Mendoza, tras más de una década de ausencia. Con Julián Santero consagrado campeón de Clase 3 y Antolín como principal candidato al título en Clase 2, todas las miradas se centraron en el sanrafaelino durante la definición.

Los puntos, el liderazgo y el gran rendimiento de su auto lo convirtieron en el favorito absoluto. Llegó al Autódromo de San Martín como líder del campeonato, con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, pero con la ventaja de correr en casa. Nada podía fallar.

image Gonzalo Antolín había hecho la pole y había liderado la carrera hasta el momento de la rotura de su motor. Ramiro Gómez Un fin de semana perfecto hasta el momento El sanrafaelino cumplió a la perfección en entrenamientos y series clasificatorias. Todo parecía encaminado, había acumulado diez puntos de ventaja sobre su máximo rival tras sumar 18 entre viernes y sábado. Juan Pablo Pastori quedaba fuera de la pelea y el camino parecía despejado para Antolín.

Además, Nicolás Posco fue sancionado en la largada por abrir la puerta delantera izquierda antes de la partida y tuvo que largar desde el último puesto. Joaquín Cafaro también se retiró por problemas en su máquina. Todo parecía indicar que sería el día soñado para el piloto mendocino.

image La Clase 2 estuvo peleadísima hasta el último giro. Finalmente se coronó campeón Bautista Damiani Ramiro Gómez El giro inesperado Pero el automovilismo, como se sabe, está hecho de sorpresas, y las carreras no se ganan hasta que baja la bandera a cuadros. Antolín había hecho todo bien: logró la pole position, lideró los primeros giros y parecía encaminarse al título.