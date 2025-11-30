Turismo Nacional: Julián Santero cerró el año a lo grande: fiesta, título y ovación en San Martín

El mendocino coronó su segundo título de Clase 3 en una jornada histórica en el Autódromo San Martín. Canapino ganó la final y Antolín sufrió la rotura del motor cuando soñaba con el campeonato de Clase 2. En un Angel Pena colmado de público.

Campeonazo. El piloto mendocino celebró el bicampeonato en lo más alto del podio del Autódromo San Martín.

El Turismo Nacional tuvo un cierre inolvidable con el Gran Premio Coronación disputado en el Autódromo de San Martín. Allí, ante un marco imponente de público, el mendocino Julián Santero celebró su bicampeonato de Clase 3 en una jornada que quedará grabada en la memoria de los fierreros locales.

El ambiente fue una verdadera fiesta. Desde temprano, las tribunas se tiñeron de banderas, cánticos y emoción. Y cuando Santero subió a lo más alto del podio, el predio explotó al ritmo del “Dale campeón, dale campeón”, cantado por miles de mendocinos que celebraron junto al “Piloto Volador”.

Fiesta total en el Este image Turismo Nacional Ramiro Gómez “La verdad que ha sido una verdadera fiesta. Feliz de poder festejar en Mendoza y que el TN haya vuelto otra vez a la provincia”, destacó Santero, todavía con la adrenalina del festejo.

Santero, emoción pura frente a su gente El campeón había asegurado el título 2025 de manera anticipada en Córdoba semanas atrás, pero el sueño era poder celebrarlo en casa. Y se cumplió. Incluso la provincia soñó con un cierre doble, ya que también estaba en juego el campeonato de Clase 2, con el sanrafaelino Gonzalo Antolín como líder. Sin embargo, una rotura de motor en plena definición dejó al mendocino sin chances de coronarse.

image Bautista Damiani, el flamante campeón de Clase 2. Ramiro Gómez “Es importante para el automovilismo local volver a disfrutar de este tipo de espectáculo, que siempre garantiza un nivel altísimo. Ha sido muy lindo celebrar este título en casa”, agregó Santero, emocionado por el cariño del público.