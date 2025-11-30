30 de noviembre de 2025 - 15:10

Turismo Nacional: Julián Santero cerró el año a lo grande: fiesta, título y ovación en San Martín

El mendocino coronó su segundo título de Clase 3 en una jornada histórica en el Autódromo San Martín. Canapino ganó la final y Antolín sufrió la rotura del motor cuando soñaba con el campeonato de Clase 2. En un Angel Pena colmado de público.

Campeonazo. El piloto mendocino celebró el bicampeonato en lo más alto del podio del Autódromo San Martín.

Campeonazo. El piloto mendocino celebró el bicampeonato en lo más alto del podio del Autódromo San Martín. 

Turismo Nacional Clase 3.

Turismo Nacional Clase 3.

Turismo Nacional

Turismo Nacional

El motor del auto de Gonzalo Antolín se rompió en el quinto giro de la final de Clase 2 y frustró el sueño de campeón frente al público mendocino. 

El ambiente fue una verdadera fiesta. Desde temprano, las tribunas se tiñeron de banderas, cánticos y emoción. Y cuando Santero subió a lo más alto del podio, el predio explotó al ritmo del “Dale campeón, dale campeón”, cantado por miles de mendocinos que celebraron junto al “Piloto Volador”.

Fiesta total en el Este

image
Turismo Nacional

Turismo Nacional

La verdad que ha sido una verdadera fiesta. Feliz de poder festejar en Mendoza y que el TN haya vuelto otra vez a la provincia”, destacó Santero, todavía con la adrenalina del festejo.

Santero, emoción pura frente a su gente

El campeón había asegurado el título 2025 de manera anticipada en Córdoba semanas atrás, pero el sueño era poder celebrarlo en casa. Y se cumplió. Incluso la provincia soñó con un cierre doble, ya que también estaba en juego el campeonato de Clase 2, con el sanrafaelino Gonzalo Antolín como líder. Sin embargo, una rotura de motor en plena definición dejó al mendocino sin chances de coronarse.

image
Bautista Damiani, el flamante campeón de Clase 2.

Bautista Damiani, el flamante campeón de Clase 2.

Es importante para el automovilismo local volver a disfrutar de este tipo de espectáculo, que siempre garantiza un nivel altísimo. Ha sido muy lindo celebrar este título en casa”, agregó Santero, emocionado por el cariño del público.

Canapino cerró el año con autoridad

En la última carrera del año de la Clase 3, el triunfo quedó en manos de Agustín Canapino, que voló en el trazado esteño y desató la ovación de los fanáticos. Completaron el podio Facundo Chapur y José Manuel Urcera, en una final vibrante que puso el broche de oro a un fin de semana histórico para el automovilismo mendocino.

