Lionel Messi campeón de conferencia en la MLS: el festejo con su mamá y el viejo conocido que enfrentará

El Inter Miami d e Lionel Messi le ganó 5-1 al New York City y se consagró como el mejor equipo de la Conferencia Este , un hecho inédito en la joven historia de este combinado estadounidense. Lo cierto es que esto no se trata de un título oficial, pero le permitirá disputar la final de la MLS Cup.

Tras lograr esta histórica victoria, el capitán argentino fue a abrazar a su mamá, Celia , que se encontraba en una de las plateas, y luego saludó a su esposa, Antonela Roccuzzo .

Luego de este efusivo festejo, el astro se trasladó a su cuenta de Instagram para colocar imágenes de la victoria y una frase que motiva a sus compañeros: “ Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup ”, cerró.

¡Familia ! Leo Messi celebrando con su madre y con su esposa el Final de la Conferencia del Este.

El próximo compromiso de las Garzas será el sábado 6 de diciembre a partir de las 16.30 (hora Argentina) en el Chase Stadium de Miami . El rival será Vancouver Whitecaps, campeón de la Conferencia Oeste, tras vencer a San Diego FC.

Para este encuentro, la localía se define con los puntos obtenidos en la temporada regular. Si bien el Inter Miami salió tercero en su Conferencia, sumó 65, dos más que los finalistas del Oeste. De esta forma, Messi va por su tercer título oficial desde su llegada al Inter Miami: ganó la Leagues Cup en 2023 y la Supporters’ Shield de 2024.

En frente tendrá nuevamente al alemán Thomas Müller, uno de sus máximos verdugos en cancha. La rivalidad comenzó en el Mundial de 2010, donde Alemania eliminó a Argentina con un 4-0 en cuartos de final, con Müller anotando el gol inicial.

El dominio de Müller y el Bayern Múnich se hizo evidente en la semifinal de la Champions League 2012-13. El equipo alemán aplastó al Barcelona con un global de 7-0, incluyendo un 4-0 en la ida con dos goles de Müller. El equilibrio llegó en la Champions 2014-15. Aunque Müller marcó en la vuelta (3-2 para el Bayern), el Barcelona avanzó a la final gracias al 3-0 conseguido en la ida.

El cruce más doloroso para Messi fue en los cuartos de final de la Champions 2020 en Lisboa, donde el Bayern goleó al Barcelona por un histórico 8-2, con doblete de Müller.

Entremedio, se enfrentaron en la máxima instancia: la Final del Mundial 2014 en Brasil. Fue un partido apretado que Alemania ganó 1-0 en el alargue con gol de Mario Götze, dándole el título a los europeos y dejando a Messi con el subcampeonato. Ahora, la MLS los reúne en una final, con Messi liderando al Inter Miami y Müller al Vancouver. Este nuevo capítulo promete continuar la historia de goles, eliminaciones y noches épicas que ha marcado su carrera.