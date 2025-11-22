22 de noviembre de 2025 - 17:24

Tarde especial para Barcelona: goleó en el regreso al Camp Nou y ovacionó a Lionel Messi

El conjunto Culé aplastó 4 a 0 al Athletic Club de Bilbao por LaLiga de España, en su primer partido en su renovado reducto.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de 900 días de espera, finalmente el Barcelona pudo retornar a su estadio, el remozado Spotify Camp Nou. La alegría de estar en casa se potenció con el triunfazo 4 a 0 sobre Athletic de Bilbao, con show incluido por parte de Lamine Yamal. La emotiva tarde trajo el recuerdo de Lionel Messi, a quién el público ovacionó.

La fiesta nunca estuvo en duda, debido a que sólo transcurrían 4 minutos cuando Eric Garcia robó en campo contrario, y Robert Lewandowski estampó el 1 a 0, quedando en la historia por anotar el primer tanto en el nuevo escenario.

Sobre el final del primer tiempo, Lamine Yamal le recordó al mundo que el futuro llegó hace rato. El juvenil armó una letal acción que terminó con el desvío de Ferrán Torres para aumentar la cuenta e irse al entretiempo con más calma.

En el complemento, Eric García volvió a adueñarse de la pelota en dominio rival y esta vez fue Fermín López el que no falló ante Unai Simón. Ya en la culminación del encuentro, Ferrán Torres se lució con el doblete en la cuenta personal, y el cuarto en el marcador.

El público ovacionó a Lionel Messi:

Embed

Con este resultado, Barcelona alcanzó la línea de los 31 puntos, e igualó a Real Madrid en la cima de la tabla de ubicaciones de LaLiga de España. Sin embargo, este domingo la Casa Blanca podrá recuperar la punta en soledad, cuando visite al Elche desde las 17 horas de Argentina.

