Tarde especial para Barcelona: goleó en el regreso al Camp Nou y ovacionó a Lionel Messi

El conjunto Culé aplastó 4 a 0 al Athletic Club de Bilbao por LaLiga de España, en su primer partido en su renovado reducto.

Después de 900 días de espera, finalmente el Barcelona pudo retornar a su estadio, el remozado Spotify Camp Nou. La alegría de estar en casa se potenció con el triunfazo 4 a 0 sobre Athletic de Bilbao, con show incluido por parte de Lamine Yamal. La emotiva tarde trajo el recuerdo de Lionel Messi, a quién el público ovacionó.

La fiesta nunca estuvo en duda, debido a que sólo transcurrían 4 minutos cuando Eric Garcia robó en campo contrario, y Robert Lewandowski estampó el 1 a 0, quedando en la historia por anotar el primer tanto en el nuevo escenario.

Barcelona volvió al Camp Nou, con aforo reducido: Embed pic.twitter.com/lwcSKOZThB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2025 Pocos instantes más tarde, los hinchas del Blaugrana dieron la nota con un gesto más que especial. A los 10', todo el estadio se unió en una ovación a Lionel Messi, que más que homenaje se sintió como un pedido claro. Esto llega días después de la visita del diez argentino al Camp Nou, y de sus declaraciones sobre un posible regreso.

Sobre el final del primer tiempo, Lamine Yamal le recordó al mundo que el futuro llegó hace rato. El juvenil armó una letal acción que terminó con el desvío de Ferrán Torres para aumentar la cuenta e irse al entretiempo con más calma.

En el complemento, Eric García volvió a adueñarse de la pelota en dominio rival y esta vez fue Fermín López el que no falló ante Unai Simón. Ya en la culminación del encuentro, Ferrán Torres se lució con el doblete en la cuenta personal, y el cuarto en el marcador.