12 de noviembre de 2025 - 18:23

Lionel Messi eligió ganar otro mundial en un ping pong imperdible y lleno de confesiones

El capitán de la Selección Argentina volvió a tirarle flores a Barcelona, escogió ser campeón del mundo nuevamente, y detalló que quiere hacer a futuro.

Lionel Messi habló de su deseo de ganar otra Copa del Mundo

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi se animó a participar de un ping pong de preguntas y respuestas, donde tuvo que elegir entre opciones muy difíciles. Allí, el capitán de la Selección Argentina y el Inter Miami se inclinó por ganar otro mundial, y hacer un gol olímpico. Además, se refirió con cariño a Barcelona.

La entrevista fue corta, pero muy contundente respecto a lo que desea el crack. Entre otras cosas, le plantearon una elección: ¿en qué clima preferiría estar dentro del campo de juego, en Barcelona o en Miami? El Diez, con una sonrisa y sin dudar, respondió que le encanta Barcelona.

Además, le hicieron una pregunta táctica inesperada: ¿prefería jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3? El capitán de la Selección Argentina miró directamente a la cámara y, con firmeza, eligió el 4-3-3, la misma formación que utilizó el conjunto culé durante gran parte de su carrera.

Lionel Messi eligió ser campeón del mundo otra vez:

Una de las características más importantes que ha mostrado Messi a lo largo de su carrera es la capacidad para mantener la ambición, y poner siempre lo colectivo por encima de los logros individuales. En ese sentido, cuando le preguntaron si prefería ganar otro Balón de Oro o una nueva Copa del Mundo, el rosarino no dudó y respondió que le gustaría levantar nuevamente el Mundial.

Luego, le realizaron una consulta vinculada a sus valores futbolísticos: ¿un hat-trick o el gol del triunfo? Sin mostrarse del todo convencido, Messi apeló a la esencia del deporte y, con humildad, eligió el tanto de la victoria.

