Lionel Messi eligió ganar otro mundial en un ping pong imperdible y lleno de confesiones

Lionel Messi se animó a participar de un ping pong de preguntas y respuestas, donde tuvo que elegir entre opciones muy difíciles. Allí, el capitán de la Selección Argentina y el Inter Miami se inclinó por ganar otro mundial, y hacer un gol olímpico. Además, se refirió con cariño a Barcelona.
La entrevista fue corta, pero muy contundente respecto a lo que desea el crack. Entre otras cosas, le plantearon una elección: ¿en qué clima preferiría estar dentro del campo de juego, en Barcelona o en Miami? El Diez, con una sonrisa y sin dudar, respondió que le encanta Barcelona.
Además, le hicieron una pregunta táctica inesperada: ¿prefería jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3? El capitán de la Selección Argentina miró directamente a la cámara y, con firmeza, eligió el 4-3-3, la misma formación que utilizó el conjunto culé durante gran parte de su carrera.
Lionel Messi eligió ser campeón del mundo otra vez:
Una de las características más importantes que ha mostrado Messi a lo largo de su carrera es la capacidad para mantener la ambición, y poner siempre lo colectivo por encima de los logros individuales. En ese sentido, cuando le preguntaron si prefería ganar otro Balón de Oro o una nueva Copa del Mundo, el rosarino no dudó y respondió que le gustaría levantar nuevamente el Mundial.
Luego, le realizaron una consulta vinculada a sus valores futbolísticos: ¿un hat-trick o el gol del triunfo? Sin mostrarse del todo convencido, Messi apeló a la esencia del deporte y, con humildad, eligió el tanto de la victoria.
En la última pregunta del video, el entrevistador le propuso elegir entre ser director técnico o dueño de un club. Con una sonrisa, el capitán argentino confesó que le gustaría ser el dueño de una institución. Se trata de algo que podría concretarse en Inter Miami, donde se le ofreció un paquete accionario. Además, ya lo logró en el ascenso de Uruguay con Deportivo LSM, y en Argentina con Leones FC.