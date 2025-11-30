Repudio en Mar del Plata por la vandalización de una estatua de Lionel Messi

La figura del astro argentino ubicada en la puerta de un bar de Mar del Plata sufrió roturas varias en las primeras horas de este domingo.

Durante la madrugada de este domingo, una estatua de Lionel Messi amaneció vandalizada y con destrozos varios. Ocurrió en Mar del Plata, y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año, cuando fue inaugurada.

La figura de cuerpo completo a modo de homenaje está ubicada en la esquina de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera, y fue impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar. Se trataba de un punto de interés para vecinos y turistas, que habitualmente se sacaban fotografías junto a la Pulga.

Así quedó la estatua de Lionel Messi en Mar del Plata: image Este domingo, la estatua apareció cortada a la mitad en su parte superior, con roturas en los brazos, la nariz, y con la Copa del Mundo hecha pedazos en el suelo, entre otros detalles que despertaron el repudio de propios y extraños.

Si bien la imagen se hizo viral en las redes sociales, los dueños del local agredido decidieron no hacer declaraciones. De todas formas, trascendió que intentarán restaurarla, y que están molestos por el daño ocasionado. Sobre todo, teniendo en cuenta que no se trató de la primera vez que fueron víctimas de este ataque.

Cabe destacar que hace poco tiempo, la estatua había recibido otra fuerte agresión, aunque en esa ocasión se trató de una decapitación desde el cuello hacia arriba.