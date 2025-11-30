30 de noviembre de 2025 - 17:46

Repudio en Mar del Plata por la vandalización de una estatua de Lionel Messi

La figura del astro argentino ubicada en la puerta de un bar de Mar del Plata sufrió roturas varias en las primeras horas de este domingo.

La estatua de Lionel Messi en Mar del Plata sufrió roturas

La estatua de Lionel Messi en Mar del Plata sufrió roturas

Foto:

mdp web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Durante la madrugada de este domingo, una estatua de Lionel Messi amaneció vandalizada y con destrozos varios. Ocurrió en Mar del Plata, y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año, cuando fue inaugurada.

Leé además

Karina Milei encabezó el evento libertario en Mar del Plata junto a Martín Menem y Sebastián Pareja.

LLA reunió a su dirigencia en Mar del Plata y definió la agenda legislativa para 2026

Por Redacción Política
Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió en Mar del Plata 

Quién era Leticia Lembi, la periodista que murió tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Por Redacción Sociedad

La figura de cuerpo completo a modo de homenaje está ubicada en la esquina de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera, y fue impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar. Se trataba de un punto de interés para vecinos y turistas, que habitualmente se sacaban fotografías junto a la Pulga.

Así quedó la estatua de Lionel Messi en Mar del Plata:

image

Este domingo, la estatua apareció cortada a la mitad en su parte superior, con roturas en los brazos, la nariz, y con la Copa del Mundo hecha pedazos en el suelo, entre otros detalles que despertaron el repudio de propios y extraños.

Si bien la imagen se hizo viral en las redes sociales, los dueños del local agredido decidieron no hacer declaraciones. De todas formas, trascendió que intentarán restaurarla, y que están molestos por el daño ocasionado. Sobre todo, teniendo en cuenta que no se trató de la primera vez que fueron víctimas de este ataque.

Cabe destacar que hace poco tiempo, la estatua había recibido otra fuerte agresión, aunque en esa ocasión se trató de una decapitación desde el cuello hacia arriba.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leticia Lembi cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió.

Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una mujer cayó 25 metros y murió en el acto

Por Redacción Policiales
Tragedia en Ruta 2 tras el vuelco de un colectivo.

Volcó un micro en Ruta 2 rumbo a un acto de Kicillof y murieron dos personas: cuál es principal la hipótesis

Por Redacción Policiales
Tragedia en Mar del Plata: un micro turístico despistó, volcó y dejó dos muertos.

Tragedia en Mar del Plata: un micro con militantes de Kicillof despistó, volcó y dejó dos muertos

Por Redacción Policiales
Las multas que comenzarán a aplicar en Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán.

Las multas que comenzarán a aplicar en las playas de Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán

Por Redacción Sociedad