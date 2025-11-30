El León del Imperio empató 1 a 1 en la vuelta de la final de la Primera Nacional, y logró el ascenso por el resultado global de 3 a 1.

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Liga Profesional del fútbol argentino tras igualar 1-1 como visitante este domingo ante Deportivo Madryn, en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio Abel Sastre. Córdoba sumó a su cuarto representante en la Primera División.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés tuvo las situaciones más claras y estuvo cerca de cerrar la serie con un 3-0 global, pero el arquero de Madryn, Yair Bonnin, apareció como figura al atajar en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira. Además, Recalde detuvo con el cuerpo un disparo sobre la línea de Agustín Fontana, manteniendo el cero.

Embed ¡GOLAZO DE DEPORTIVO MADRYN!



De tijera, Luis Silba rompió el cero a los 19' del segunto tiempo y puso el 1-2 en el global de la final por el segundo ascenso frente a Estudiantes de Río Cuarto, el estadio Abel Sastre. pic.twitter.com/9tRhtugJ2Q — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025 El segundo tiempo empezó con más ritmo y a los 18 minutos Silba conectó una tijera para batir a Brian Olivera y poner a Madryn a un gol de forzar los penales. Con un hombre menos desde los 36’, Madryn no pudo sostener la ventaja y cuatro minutos después llegó el empate de Agustín Morales, que sentenció la serie a favor de Estudiantes.

El cierre del partido estuvo marcado por incidentes: hinchas locales arrojaron proyectiles al campo de juego y la Policía debió intervenir para contener la situación y evitar que la confrontación escale.

Embed ¡EMPATÓ EL LEÓN DEL IMPERIO!



A los 85', Morales puso el 1-1 ante #Madryn y el 3-1 en la final del reducido. pic.twitter.com/nW36J0oalu — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025 Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Iván Delfino, logró el ascenso a la Liga Profesional 2026 gracias al resultado global: en la ida, como local, se había impuesto 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini. Así, será el cuarto elenco de la Docta en Primera: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes.