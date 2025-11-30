30 de noviembre de 2025 - 20:58

Racing y Tigre luchan por un lugar en las semifinales del Clausura: hora, TV, formaciones

La Academia recibe al Matador este lunes desde las 21.30 horas, en un duelo de alto calibre que se disputará en el Cilindro de Avellaneda.

Racing recibe a Tigre por los cuartos de final

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing y Tigre definen este lunes su lugar en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se disputará este lunes a las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Andrés Merlos, Pablo Dóvalo a cargo del VAR y la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Por el lado del cuadro local, Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del viernes: repetiría a los once que eliminaron a River con el gol agónico de Gastón Martirena. En esta decisión se impuso la lógica, ya que el equipo mostró solidez, superioridad y carácter en el partido más exigente del ciclo.

Racing
Martinera empuja a la red el último gol del encuentro, ese que decretó el triunfo de Racing Club sobre River Plate, 3-2.

Los futbolistas con molestias, Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez, no trabajaron a la par y se perfilan para quedar afuera del once, mientras que Bruno Zuculini asoma como opción de banco, todavía afectado por un problema en el sóleo. El colombiano Duván Vergara, mientras tanto, continúa entre algodones tras un traumatismo en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo.

Tigre llegará al cruce impulsado por su gente, tras un entrenamiento abierto que reunió a hinchas, familias y medios partidarios. Diego Dabove y Joaquín Laso remarcaron que el duelo es “otra final más”, conscientes de que el Matador ya eliminó a Lanús, reciente campeón de la Sudamericana.

La visita intentará estirar la buena racha, ya que ganó los dos partidos del año frente a Racing, tanto en Victoria como en el Cilindro. El antecedente más reciente dejó huella: triunfo 2-1 en agosto, penal cobrado por VAR y expulsión de Costas tras su fuerte protesta.

Probables formaciones de Racing - Tigre:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido:

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

