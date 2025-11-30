Escándalo en la Patagonia: final con desbordes, acusaciones y frustración

Piedrazos, discusiones y tensión marcaron el cierre de una temporada turbulenta para Deportivo Madryn. Estudiantes de Río Cuarto celebró su regreso a Primera después de cuatro décadas.

Incidentes con la terna arbitral y tensión en Madryn tras el 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto.

La igualdad 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto terminó con extrema tensión y violencia. El conjunto local, que quedó sin posibilidades de ascender a la primera categoría del fútbol argentino, reaccionó con desbordes que incluyeron agresiones y un ataque con piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello.

Tras el cierre del encuentro, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para frenar una breve batalla campal entre hinchas y jugadores. Los incidentes, que no pasaron a mayores, dejaron una imagen final acorde a una temporada marcada por la frustración deportiva y la conflictividad constante.

Embed ESTUDIANTES DE RIO CUARTO LE GANÓ LA FINAL A MADRYN Y ES DE PRIMERA DIVISIÓN.



Penoso final con los jugadores de Estudiantes sin poder festejar por la invasión de hinchas de Madryn al campo de juego.



Ganó el futbol, perdieron Tapia y Toviggino. Se festeja. pic.twitter.com/hXcZZv9HLN — Toto (@palertermo) November 30, 2025 Durante el campeonato, Deportivo Madryn estuvo bajo observación por supuestos beneficios arbitrales en partidos determinantes, un señalamiento que alimentó un clima de sospecha generalizado.

Ese contexto externo se sumó a las propias limitaciones futbolísticas del plantel, que nunca logró consolidarse como candidato firme al ascenso. La combinación de presión interna y críticas públicas mantuvo al club en el centro de una polémica que excedió ampliamente lo deportivo.

Embed EL FINAL DE LA FINAL



La definición por el ascenso a Primera terminó con hinchas de Deportivo Madryn dentro del campo de juego. pic.twitter.com/cUXKlogyWT — SuperDepor (@SuperDeporweb) November 30, 2025 El empate ante Estudiantes de Río Cuarto no solo cerró una campaña irregular: también dejó planteada la necesidad de una revisión profunda por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico y los futbolistas. El desafío inmediato será recomponer la confianza interna y externa para que la próxima temporada no vuelva a estar atravesada por conflictos que condicionen el rendimiento.