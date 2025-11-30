Escándalo en la Patagonia: final con desbordes, acusaciones y frustración

La igualdad 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto terminó con extrema tensión y violencia. El conjunto local, que quedó sin posibilidades de ascender a la primera categoría del fútbol argentino, reaccionó con desbordes que incluyeron agresiones y un ataque con piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello.
Tras el cierre del encuentro, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para frenar una breve batalla campal entre hinchas y jugadores. Los incidentes, que no pasaron a mayores, dejaron una imagen final acorde a una temporada marcada por la frustración deportiva y la conflictividad constante.
Durante el campeonato, Deportivo Madryn estuvo bajo observación por supuestos beneficios arbitrales en partidos determinantes, un señalamiento que alimentó un clima de sospecha generalizado.
Ese contexto externo se sumó a las propias limitaciones futbolísticas del plantel, que nunca logró consolidarse como candidato firme al ascenso. La combinación de presión interna y críticas públicas mantuvo al club en el centro de una polémica que excedió ampliamente lo deportivo.
El empate ante Estudiantes de Río Cuarto no solo cerró una campaña irregular: también dejó planteada la necesidad de una revisión profunda por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico y los futbolistas. El desafío inmediato será recomponer la confianza interna y externa para que la próxima temporada no vuelva a estar atravesada por conflictos que condicionen el rendimiento.
Mientras tanto, el gran vencedor fue Estudiantes de Río Cuarto, que con el 1-1 en Madryn y el 3-1 global selló su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. El ascenso marca el final de una espera de 40 años y premia una temporada sostenida y sin sobresaltos para el conjunto cordobés.