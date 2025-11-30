Barracas Central actúa en casa ante Gimnasia y Esgrima La Plata: hora, TV, formaciones

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal. El Lobo, mientras tanto, atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia.
El Guapo acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.
Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.
Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo. Teniendo en cuenta que Estudiantes de La Plata superó a Central Córdoba en Santiago del Estero, si el Basurero gana se dará un cruce eliminatorio con clásico Platense, lo que sería una verdadera atracción para los fanáticos y los neutrales.
El antecedente más reciente entre Barracas y Gimnasia favorece a este último, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.
Probables formaciones de Barracas Central - Gimnasia:
Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.