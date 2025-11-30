30 de noviembre de 2025 - 18:10

Barracas Central actúa en casa ante Gimnasia y Esgrima La Plata: hora, TV, formaciones

Por los cuartos de final de la Liga Profesional, el Guapo y el Lobo se miden en un duelo que promete ser apasionante.

Barracas Central recibe a Gimnasia La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia

Barracas Central recibe a Gimnasia La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia

Foto:

Gerardo Viercovich /LN

Leé además

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró los fallos favorables a Barracas desde que Tapia es presidente.

Con un elaborado informe, Sturzenegger mostró "cómo Tapia benefició a Barracas" desde que asumió

Por Redacción Política
El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final. 

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima La Plata venció a Unión en Santa Fe y avanzó a cuartos

Por Redacción Deportes

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal. El Lobo, mientras tanto, atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia.

Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final.

Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final.

El Guapo acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo. Teniendo en cuenta que Estudiantes de La Plata superó a Central Córdoba en Santiago del Estero, si el Basurero gana se dará un cruce eliminatorio con clásico Platense, lo que sería una verdadera atracción para los fanáticos y los neutrales.

Unión de Santa Fe vs Gimnasia y Esgrima La Plata
El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final.

El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final.

El antecedente más reciente entre Barracas y Gimnasia favorece a este último, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.

Probables formaciones de Barracas Central - Gimnasia:

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Nicolás Demartini; Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final. 

Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra en tiempo suplementario y con un hombre menos

Por Redacción Deportes
La estatua de Lionel Messi en Mar del Plata sufrió roturas

Repudio en Mar del Plata por la vandalización de una estatua de Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Lisandro Martínez sumó minutos en el Manchester United

Lisandro Martínez retornó a los campos de juego: el emocionante momento

Por Redacción Deportes
Lautaro Martínez anotó un doblete para el Inter de Milán

Show de Lautaro Martínez para la victoria del Inter de Milán

Por Redacción Deportes