Barracas Central actúa en casa ante Gimnasia y Esgrima La Plata: hora, TV, formaciones

Por los cuartos de final de la Liga Profesional, el Guapo y el Lobo se miden en un duelo que promete ser apasionante.

Compartir







Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será este lunes a las 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y Jorge Baliño en el VAR.

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal. El Lobo, mientras tanto, atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia.

Barracas Central vs. Deportivo Riestra Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final. Gentileza. El Guapo acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo. Teniendo en cuenta que Estudiantes de La Plata superó a Central Córdoba en Santiago del Estero, si el Basurero gana se dará un cruce eliminatorio con clásico Platense, lo que sería una verdadera atracción para los fanáticos y los neutrales.