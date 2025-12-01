Robos menores: avanzan la construcción de la cárcel y una ley para los delitos "in fraganti"

A siete meses de su anuncio, el gobernador Alfredo Cornejo pondrá en marcha su plan para construir dos nuevas cárceles en Mendoza . Se trata de Almafuerte III , destinada a internos con condenas cortas, y de la nueva unidad de El Cerrito , que se ubicará en el sur provincial. La inversión total supera los 22.000 millones de pesos .

Robos nocturnos acechan a comerciantes en las cercanías de Tribunales y la Casa de Gobierno

Detuvieron a otro integrante de la banda de "Los Boom": rodearon el Fuerte Apache mendocino para capturarlo

En paralelo, el mandatario envío a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para castigar los delitos de flagrancia . La propuesta comenzará a estudiarse esta semana en comisiones de la Cámara de Diputados .

El mandatario había anticipado estas obras en su discurso de la Asamblea Legislativa, en mayo de este año, cuando anunció que en su segunda gestión avanzaría con dos nuevas unidades penitenciarias. Según el cronograma del Ejecutivo, las licitaciones se lanzarán a mediados de diciembre .

“Para contener el aumento de detenidos, producto del pedido de este Poder Ejecutivo de aplicar rigurosamente la reiterancia y las políticas públicas vinculadas al robo de bienes y cobre, además de la cárcel nueva para San Rafael, quiero anunciar que se construirá una cárcel más en el predio de Cacheuta, destinada a pequeños delitos ”, señaló Cornejo en esa oportunidad.

Actualmente, el Servicio Penitenciario de Mendoza cuenta con 22 establecimientos que alojan alrededor de 6.000 personas privadas de libertad .

Mercedes Rus, Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Eduardo Orellana. Prensa Gobierno Mercedes Rus, Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Eduardo Orellana. Prensa Gobierno

Las licitaciones

La primera licitación será la para la nueva cárcel de El Cerrito, en San Rafael, se prevé que será para después del 17 de diciembre. Esta unidad tendrá 6.800 m², unas 200 plazas y un costo estimado de $13.338 millones. El proyecto incluye áreas de trabajo y esparcimiento, y el plazo de ejecución será de 13 meses.

En tanto, la licitación pública de Almafuerte III, se encuentra prevista para finales de diciembre, principio de enero de 2026. La unidad estará ubicada en Cacheuta y se construirá sobre un terreno de 22.500 m², de los cuales 5.000 m² serán cubiertos.

La misma tendrá 600 nuevas plazas, destinadas a personas con condenas cortas. La inversión prevista es de $9.500 millones, a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Reforma del Código Procesal Penal

La semana pasada, Cornejo presentó un proyecto de reforma del Código Procesal Penal provincial para modificar los procedimientos de flagrancia. La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados y aún no fue tratada por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Según el Ejecutivo, el objetivo es “mejorar la eficacia del sistema de justicia penal” ante delitos cometidos in fraganti. Entre los principales cambios:

Modificación del artículo 348 del CPP : la prisión preventiva en casos de flagrancia deberá solicitarse en la audiencia inicial del procedimiento directísimo.

: la prisión preventiva en casos de flagrancia deberá solicitarse en la audiencia inicial del procedimiento directísimo. Redacción del nuevo artículo 439 bis : se establecen plazos razonables, ordenamiento de la audiencia inicial, armonización con la Ley 8.869, coherencia con el juicio por jurados y mayor participación de las víctimas.

: se establecen plazos razonables, ordenamiento de la audiencia inicial, armonización con la Ley 8.869, coherencia con el juicio por jurados y mayor participación de las víctimas. El artículo 439 bis fija un plazo de 10 días hábiles desde la aprehensión o imputación para pedir la audiencia inicial, prorrogable por otros 10 en caso de necesitar pruebas imprescindibles.

El Gobierno sostiene que los plazos actuales son “exiguos e inflexibles”, lo que generaba procesos truncos, falta de prueba suficiente y riesgo de nulidades.

La reforma también ajusta el artículo 439, que regula el procedimiento directísimo. Se fijan plazos de entre 4 y 30 días para garantizar celeridad con calidad procesal. Si se exceden los 30 días desde la imputación formal para fijar la audiencia de finalización, la causa continuará por el procedimiento común.

El objetivo es lograr juicios “concentrados, transparentes y ágiles”, con sentencias inmediatas o fundadas en plazos breves.

El mapa carcelario de Mendoza

El Sistema Penitenciario de Mendoza cuenta con 22 establecimientos de distintos tipos, de los cuales 11 son para alojamientos permanentes. Estas unidades están destinadas al cumplimiento regular de las condenas, con infraestructuras más amplias y estables.

El Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, inaugurado en 1905, fue la primera cárcel de la provincia y mantiene una capacidad de 1.205 plazas. Se trata de uno de los establecimientos históricos del sistema.

El Complejo San Felipe, que comenzó a transformarse en 2001, pasó de ser la “chacra local” de Boulogne Sur Mer a convertirse en un penal independiente. Las obras finalizaron en 2007 y su capacidad actual es de 1.097 plazas.

Más de 100 presos protestaron en los techos de la cárcel de Boulogne Sur Mer La cárcel de Boulogne Sur Mer.

La Colonia y Granja Penal Gustavo André, ubicada en Lavalle, funciona como un centro de alojamiento permanente con régimen abierto. Fue reacondicionada en 2017 y tiene 100 plazas. Su propósito es acompañar la etapa previa a la libertad, con actividades de reinserción laboral como agricultura, ganadería, carpintería y oficios varios.

El Centro de Alojamiento El Borbollón, situado en Las Heras, es otra unidad de régimen abierto creada en 2020. Cuenta con 96 plazas y aloja a personas en período de prueba con salidas transitorias, contribuyendo a descomprimir los establecimientos cerrados.

El complejo de Almafuerte

El Complejo Almafuerte I, inaugurado en 2007, marcó un cambio arquitectónico al adoptar el modelo de alojamiento individual para mejorar el seguimiento de la población penal. Incluye un pabellón de máxima seguridad y cuatro módulos de seguridad media, con una capacidad total de 1.300 plazas.

Almafuerte II, está compuesto por tres unidades independientes. Una aloja a adultos mayores y contiene la Unidad Penal de Mujeres; otra corresponde al sector de máxima seguridad con 96 plazas; y la tercera replica la estructura de la primera, con alas adicionales. En conjunto, el complejo dispone de unas 980 camas y cuenta con espacios comunes para juzgados de ejecución, formación universitaria, cocina y talleres laborales.

Una feroz riña en el penal Almafuerte dejó dos presos heridos El complejo penitenciario de Almafuerte.

La Unidad Penal 11, creada en 2016, está orientada a jóvenes adultos de entre 18 y 21 años, tanto procesados como condenados. Su capacidad es de 244 plazas. Desde 2020 también recibe a las mujeres que previamente estaban alojadas en El Borbollón, en un módulo de cerca de 200 plazas.

La Unidad de Agua de las Avispas, inaugurada en 2016 y actualmente en reacondicionamiento, se destinaba originalmente al alojamiento de mujeres con primer ingreso, para facilitar su adaptación. Tiene capacidad para 30 personas.

Los centros penitenciarios del Sur

El Complejo Penitenciario de San Rafael, puesto en funcionamiento en 1937, dispone de 287 plazas para el pabellón masculino y 16 para el femenino, constituyendo el establecimiento histórico del sur provincial.

El departamento de San Rafael también cuenta con la Colonia y Granja Penal Sixto Segura, inaugurada en 2019. Con 46 plazas y régimen abierto, fue diseñada como un espacio de capacitación laboral mediante la producción de frutas, hortalizas y animales de corral.

Finalmente, el Centro de Alojamiento Permanente El Cerrito, inaugurado en 2019, aloja a internos primarios en su período de admisión y adaptación. Está conformado por un núcleo central con dos módulos de 26 celdas cada uno, con capacidad total para 156 internos.