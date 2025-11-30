Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad tras jurar como senadora

Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad, un trámite esperado luego de haber jurado como senadora este viernes. La dirigente asumirá su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre y dejará su lugar en el Gabinete a Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.
En la carta enviada al presidente Javier Milei, Bullrich expresó su respaldo a la gestión. “Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, aseguró.
También agradeció la confianza recibida durante su paso por el Ministerio y destacó el trabajo del equipo que la acompañó “en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.
Además, la funcionaria dedicó un mensaje a su sucesora. “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”, afirmó.
La designación de Monteoliva marca la continuidad del esquema trazado por Bullrich dentro del Ministerio de Seguridad, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su agenda de orden público y reforzar su discurso en materia de seguridad ciudadana.