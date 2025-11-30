Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad tras jurar como senadora

Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad y cedió su lugar a Alejandra Monteoliva. En su carta de despedida agradeció al Gobierno y reafirmó su compromiso con la “ley, el orden y las reformas”.

Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad, un trámite esperado luego de haber jurado como senadora este viernes. La dirigente asumirá su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre y dejará su lugar en el Gabinete a Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

En la carta enviada al presidente Javier Milei, Bullrich expresó su respaldo a la gestión. “Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, aseguró.

También agradeció la confianza recibida durante su paso por el Ministerio y destacó el trabajo del equipo que la acompañó “en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/1995263933058252844&partner=&hide_thread=false Patricia, vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina, trabajando por un país en paz y en libertad. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 30, 2025 Además, la funcionaria dedicó un mensaje a su sucesora. “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”, afirmó.