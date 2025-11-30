30 de noviembre de 2025 - 20:14

Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad tras jurar como senadora

Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad y cedió su lugar a Alejandra Monteoliva. En su carta de despedida agradeció al Gobierno y reafirmó su compromiso con la “ley, el orden y las reformas”.

Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para administrar las migraciones&nbsp;

Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para administrar las migraciones 

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad, un trámite esperado luego de haber jurado como senadora este viernes. La dirigente asumirá su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre y dejará su lugar en el Gabinete a Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

Leé además

Confederal del Centenario de ATE.

ATE analiza adelantar su paro nacional ante un posible recorte del 10% en el Estado

Por Redacción Política
Karina Milei encabezó el evento libertario en Mar del Plata junto a Martín Menem y Sebastián Pareja.

LLA reunió a su dirigencia en Mar del Plata y definió la agenda legislativa para 2026

Por Redacción Política

En la carta enviada al presidente Javier Milei, Bullrich expresó su respaldo a la gestión. “Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, aseguró.

También agradeció la confianza recibida durante su paso por el Ministerio y destacó el trabajo del equipo que la acompañó “en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/1995263933058252844&partner=&hide_thread=false

Además, la funcionaria dedicó un mensaje a su sucesora. “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”, afirmó.

La designación de Monteoliva marca la continuidad del esquema trazado por Bullrich dentro del Ministerio de Seguridad, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su agenda de orden público y reforzar su discurso en materia de seguridad ciudadana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La pelota no se mancha, pero la AFA....

Por Carlos Fara
Bullrich y Villarruel protagonizaron un cruce durante la jura

Así fue el momento de tensión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura de legisladores

El bloque libertario anunció a una nueva diputada

La Libertad Avanza sumó dos nuevos diputados y está cada vez más cerca de ser la primera minoría

Por Redacción Política
Odorología forense, una técnica científica que permite identificar personas a partir de los olores que dejan en objetos, lugares o cuerpos, mediante el trabajo de perros adiestrados y operadores especializados.

Identificar por rastros de olor: cómo es el primer protocolo aprobado por el Gobierno

Por Redacción Policiales