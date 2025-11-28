28 de noviembre de 2025 - 21:05

Así fue el momento de tensión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura de legisladores

La presidenta del Senado y la diputada de La Libertad Avanza protagonizaron un intercambio directo durante la sesión en la que juraron los nuevos legisladores.

La senadora electa y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, tuvieron hoy su primer cruce en el recinto, sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos, aunque la ministra de Seguridad habló luego de una relación “institucional” entre ambas.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, el cruce con Villarruel estuvo motivado por el reclamo en torno al número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, lo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores, por lo que pidió la palabra pero Villarruel se la negó.

Embed

La senadora reiteró luego que con Villarruel mantiene una relación “institucional” y que la titular del Senado “se planteó por encima de los partidos”.

“Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dijo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y añadió: “Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden. Hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una rleación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”.

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos, por lo que, levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

El enfrentamiento con Karina Milei por un palco

La sesión preparatoria en la que juraron los senadores que asumirán el 10 de diciembre tuvo otro episodio detrás de escena que volvió a exponer las tensiones entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei recurrió a la senadora electa Patricia Bullrich para que intercediera ante Villarruel y solicitara el “palco de la Presidencia” del Senado, con el objetivo de presenciar la ceremonia desde un lugar privilegiado.

La vicepresidenta rechazó la maniobra por considerarla inapropiada y cuestionó que la hermana del Presidente utilizara intermediarios. Su mensaje fue claro: cualquier requerimiento debía canalizarse de manera formal.

La vicepresidenta rechazó la maniobra por considerarla inapropiada y cuestionó que la hermana del Presidente utilizara intermediarios. Su mensaje fue claro: cualquier requerimiento debía canalizarse de manera formal.

Finalmente, Karina Milei, Santilli y Adorni fueron ubicados en un palco del primer piso. Para lograrlo, se desplazó a la familia de Alejandro Fitzgerald, quien minutos después juraría como secretario Administrativo del Senado. En ese mismo sector se ubicó también Eduardo “Lule” Menem.

