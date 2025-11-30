LLA reunió a su dirigencia en Mar del Plata y definió la agenda legislativa para 2026

La Libertad Avanza llevó a cabo este domingo el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata , un encuentro destinado a fijar los ejes políticos y parlamentarios de cara al 2026. La convocatoria estuvo a cargo de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional del espacio, mientras que la coordinación quedó en manos del diputado electo Sebastián Pareja .

Del seminario participaron legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares, en una jornada de casi siete horas de trabajo. Según indicaron desde el partido, el objetivo central fue unificar criterios legislativos entre los distintos niveles institucionales —Congreso, Legislatura bonaerense y Concejos Deliberantes— para acompañar la agenda del presidente Javier Milei .

El encuentro incluyó instancias de formación y mesas temáticas. En la provincia de Buenos Aires, los debates giraron alrededor de cuestiones presupuestarias, organización política y la implementación de la Boleta Única Papel , que aún no se utiliza en territorio bonaerense.

Entre los paneles destacados se desarrolló un bloque de Técnica Legislativa , moderado por Charlie Curestis , titular del bloque de senadores provinciales; y otro sobre Educación y Gestión de Consejos Escolares , conducido por la diputada nacional electa Miriam Niveyro .

La Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó el cierre del Congreso Legislativo en Mar del Plata. El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo. Desde cada banca, en cada provincia y recinto del país, vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para… pic.twitter.com/JCLivqTKMX

También se abordaron temas como regionalización y organización administrativa , a cargo del senador electo Diego Valenzuela , además de mesas dedicadas a reforma electoral, modernización del sistema de votación, comunicación parlamentaria, presupuesto público y construcción de acuerdos .

Las disertaciones principales estuvieron a cargo de Sebastián Pareja, presidente del partido en Buenos Aires; Martín Menem, vicepresidente de LLA; y la propia Karina Milei, quien lidera la estructura a nivel nacional.

Los discursos

Durante su intervención, Karina Milei instó a los dirigentes a “trabajar con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, y agradeció a quienes contribuyeron al crecimiento territorial del espacio. También recordó el vínculo simbólico entre Mar del Plata y La Libertad Avanza: relató que la ciudad fue sede del sorteo del primer sueldo presidencial, realizado allí porque la madre del mandatario es marplatense.

Según contó, aquel episodio marcó un punto de inflexión en el espacio. “Le dije a Javier: ‘Preparate porque mañana arrancamos con la campaña para que seas Presidente’”, recordó ante los presentes, subrayando que fue en ese momento cuando percibieron el apoyo social que luego se trasladaría a las urnas.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem en Mar del Plata La secretaria general de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei; el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. NA

Por su parte, Martín Menem remarcó que “en un año armaron el partido en todo el país” y lograron “una de las mejores elecciones” desde el regreso de la democracia. Asimismo, aseveró que el año pasado fue “muy duro en el Congreso” y que, durante este 2025, fueron “víctimas de la política de siempre”, en referencia a la labor parlamentaria de la oposición.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, concluyó el titular de la Cámara baja.

Por último, Sebastián Pareja sostuvo que, ahora, es el turno de que LLA “marque la agenda de cambios” que la Provincia de Buenos Aires necesita y destacó la importancia del encuentro “como un punto de inflexión para la política bonaerense”.

“Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con el modelo de abandono y trabajar para que la Provincia vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país”, finalizó.