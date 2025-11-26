26 de noviembre de 2025 - 10:08

Detuvieron a otro integrante de la banda de "Los Boom": rodearon el Fuerte Apache mendocino para capturarlo

Se trata de la banda que realizaba robos violentos a bordo de motos en varias zonas de Ciudad.

El detenido sería parte de la banda de Los Boom. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

El detenido sería parte de la banda de Los Boom. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía logró detener a un joven de 21 años que formaba parte de una banda conocida en el ambiente delictivo como “Los Boom” que, según los investigadores, realizó la larga serie de robos violentos en distintas zonas de Ciudad.

Leé además

Tras sufrir dos robos en menos de un mes, la concesionariade motos dejó la esquina de Colón y 9 de Julio. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Robos nocturnos acechan a comerciantes en las cercanías de Tribunales y la Casa de Gobierno

Por Oscar Guillén
Siniestro vial con una víctima fatal en Lujan de Cuyo. 

Inseguridad en calle Lamadrid de Luján

Por Alejandra Millares

La aprehensión se concretó ayer en el barrio San Martín, donde personal de la División Sustracción Automotores ejecutó un cerrojo policial con efectivos a pie y móviles, según informaron desde el ministerio de Seguridad y Justicia.

El sospechoso, que tenía pedido de captura, fue rodeado frente a los monoblocks del sector conocido como Fuerte Apache. Intentó huir, pero finalmente quedó detenido. En el procedimiento se secuestró un teléfono celular que será clave para el avance de la causa. Intervino la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores.

Nueve detenidos

En septiembre pasado, la Policía había desarticulado parcialmente la estructura mediante un megaoperativo que incluyó 45 allanamientos en San Martín y en zonas de influencia de la Cuarta, Quinta y Sexta secciones. Como resultado, siete integrantes fueron detenidos y se secuestraron armas, droga, dinero, vehículos y celulares. Los aprehendidos están vinculados a robos violentos en la capital mendocina, lo que representó un nuevo golpe para la organización.

A comienzos de noviembre, en tanto, quedó detenido un joven de 27 años relacionado con la misma banda. La captura se realizó en la intersección de Los Fresnos y Perón, en Las Heras. Según la investigación, este hombre se encontraba prófugo y estaba implicado en hechos de violencia ocurridos incluso en la Ciudad de Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se complica la situación del docente a quien le encontraron fotos y videos de niños abusados en una memoria

Peritaron el celular del docente con fotos de niños desnudos y se complica su situación: compartía el material

Por Ignacio de la Rosa
Una patota de 10 adolescentes golpeó y robó a dos jóvenes en plena peatonal porque no le compraron panchos.

Una patota de 10 adolescentes golpeó y robó a dos jóvenes en plena peatonal porque no le compraron panchos

Por Redacción Policiales
Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: uno chocó y el otro tenía una medida pendiente

Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: uno chocó y el otro tenía una medida pendiente

Por Redacción Policiales
Ladrones robaron maquinaria agrícola y ahora deberán donar una cifra millonaria a un hospital.

Robaron maquinaria agrícola, intentaron escapar a Mendoza y ahora deberán hacer una donación millonaria

Por Redacción Policiales