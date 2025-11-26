26 de noviembre de 2025 - 22:50

Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una mujer cayó 25 metros y murió en el acto

La víctima, identificada como Leticia Lembi, cayó más de 25 metros cuando cedió una estructura en las Barrancas de Los Lobos, en la ruta 11. Estaba junto a allegados al momento del accidente.

Una mujer de 33 años murió esta tarde, tras caer al vacío en una zona de acantilados ubicada a las afueras de Mar del Plata. Todo ocurrió mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones oficiales.

La víctima fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, Buenos Aires. El hecho se reportó a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, camino a Miramar. Allí, la mujer cayó desde una escalera hacia las rocas, a unos 25 metros de altura, y falleció en el acto.

El equipo de rescate asistió al lugar inmediatamente.

De acuerdo con la información brindada a la Agencia Noticias Argentinas, Lembi —periodista de profesión— estaba en un mirador acompañada por personas allegadas cuando la estructura de hormigón presentó un aparente defecto y cedió, provocando su caída en la zona conocida como Barrancas de Los Lobos.

Personal médico arribó minutos después y confirmó su deceso. El cuerpo fue retirado por integrantes del área de Riesgos Especiales, mientras que el fiscal Carlos Russo se hizo presente en el lugar para iniciar la investigación.

Hasta el momento, todo apunta a que se trató de una muerte accidental.

