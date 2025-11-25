Volcó un micro en Ruta 2 rumbo a un acto de Kicillof y murieron dos personas: cuál es principal la hipótesis

El accidente ocurrió a la altura del km 325, sobre la autovía que une a la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica. Hay 40 heridos y el chofer quedó demorado.

Un micro que se dirigía a Mar del Plata volcó este martes por la mañana en la Ruta 2 y el saldo fue trágico: dos mujeres murieron y hubo 40 personas heridas, tres de ellas con heridas graves. El vehículo formaba parte de un traslado hacia un acto en el que va a participar el gobernador Axel Kicillof.

El accidente ocurrió cerca de las 8, a la altura del km 325, y las víctimas fueron asistidas en hospitales de Pirán, Coronel Vidal y Mar del Plata. El chofer quedó demorado e imputado por homicidio culposo, informó Clarín.

Cuál es la hipótesis La principal hipótesis de la Policía Científica es que el conductor se habría quedado dormido, ya que no se registraron marcas de frenado antes del vuelco. El micro no tomó la curva y terminó cayendo en una zanja. Los test de alcoholemia realizados a los choferes dieron resultado negativo.

Las dos víctimas fatales, por su parte, iban hacia el 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular en Mar del Plata.

Tragedia en Ruta 2 tras el vuelco de un colectivo. Tragedia en Ruta 2 tras el vuelco de un colectivo. Diego Izquierdo El director provincial de Defensa Civil, Fabían García, confirmó que ya fueron retirados los cuerpos de las mujeres fallecidas y sostuvo que el resto de los heridos presenta “quebraduras, golpes y cortes”, aunque no hay más heridos de gravedad.