Karina Milei encabezará un congreso de LLA para afianzar su poder en la provincia de Buenos Aires

Más de mil dirigentes y militantes bonaerenses se congregarán el 30 de noviembre en Mar del Plata, liderados por la presidenta nacional del partido y el armador Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza (LLA) está finalizando los preparativos para un nuevo congreso partidario que se llevará a cabo en Mar del Plata con Karina Milei a la cabeza, con el objetivo de funcionar como una demostración de fuerza libertaria en la provincia de Buenos Aires.

El evento, que se realizará el domingo 30 de noviembre en la principal ciudad del municipio de General Pueyrredón. Además estará Sebastián Pareja, titular del espacio en la provincia de Buenos Aires y armador bonaerense.

Los organizadores, que responden a Pareja, estiman congregar a más de 1000 personas entre dirigentes, coordinadores y militantes. El propósito central es afianzar la figura de Karina Milei como presidenta del partido y mostrar el poder de los nuevos cuadros políticos que sumó el espacio tras las elecciones, incluyendo diputados nacionales, legisladores provinciales, y consejeros municipales y escolares.

El congreso incluirá una serie de paneles temáticos con debate antes de las exposiciones principales, con algunos de ellos destinados a instruir a las bases sobre cómo relacionarse con otros actores políticos de la Provincia de cara a la contienda de 2027.

Contexto La realización de este congreso busca exhibir el crecimiento de LLA, a pesar de que el resultado en las elecciones bonaerenses de septiembre no fue el esperado.