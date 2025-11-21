21 de noviembre de 2025 - 22:35

Karina Milei encabezará un congreso de LLA para afianzar su poder en la provincia de Buenos Aires

Más de mil dirigentes y militantes bonaerenses se congregarán el 30 de noviembre en Mar del Plata, liderados por la presidenta nacional del partido y el armador Sebastián Pareja.

&nbsp;Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina

Foto:

NA / Juan Foglia
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Libertad Avanza (LLA) está finalizando los preparativos para un nuevo congreso partidario que se llevará a cabo en Mar del Plata con Karina Milei a la cabeza, con el objetivo de funcionar como una demostración de fuerza libertaria en la provincia de Buenos Aires.

El evento, que se realizará el domingo 30 de noviembre en la principal ciudad del municipio de General Pueyrredón. Además estará Sebastián Pareja, titular del espacio en la provincia de Buenos Aires y armador bonaerense.

Los organizadores, que responden a Pareja, estiman congregar a más de 1000 personas entre dirigentes, coordinadores y militantes. El propósito central es afianzar la figura de Karina Milei como presidenta del partido y mostrar el poder de los nuevos cuadros políticos que sumó el espacio tras las elecciones, incluyendo diputados nacionales, legisladores provinciales, y consejeros municipales y escolares.

El congreso incluirá una serie de paneles temáticos con debate antes de las exposiciones principales, con algunos de ellos destinados a instruir a las bases sobre cómo relacionarse con otros actores políticos de la Provincia de cara a la contienda de 2027.

Contexto

La realización de este congreso busca exhibir el crecimiento de LLA, a pesar de que el resultado en las elecciones bonaerenses de septiembre no fue el esperado.

Sebastián Pareja, quien dejará su función en el Poder Ejecutivo (Subsecretario de Integración Socio Urbana) para asumir en la Cámara de Diputados, buscará utilizar su nuevo rol para tener más tiempo e influencia sobre la política bonaerense. El ecosistema de Pareja contará con 20 legisladores que le responderán directamente.

Aunque el dirigente no cierra sus aspiraciones a competir por la Gobernación en los próximos dos años, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene las acciones en alza desde su victoria en octubre.

Internamente, existe una tensión conocida: el ecosistema de Pareja no mantiene un vínculo fluido con el área liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lidera la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Sin embargo, Pareja cumplió las órdenes de la hermana presidencial de no otorgar lugares de relevancia a los referentes de esta agrupación en las listas legislativas.

La última vez que el espacio realizó un congreso de estas características fue en La Plata en junio pasado. Aquel acto contó con el discurso de cierre del presidente Javier Milei, quien enfatizó la necesidad de llevar el modelo de la libertad a la provincia de Buenos Aires, y se caracterizó por ser una de sus críticas más fuertes contra la gestión del gobernador Axel Kicillof.

