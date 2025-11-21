El Gobierno planea llamar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre

El Poder Ejecutivo está avanzando en la planificación para oficializar la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso , con la intención de que se realice antes del 10 de diciembre.

Este movimiento busca asegurar que el tratamiento de los proyectos cruciales comience inmediatamente con la nueva composición legislativa. Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se está trabajando en esta oficialización.

La agenda parlamentaria inmediata, previa a la convocatoria de extraordinarias, está marcada por las sesiones preparatorias para la jura de los nuevos legisladores. En la Cámara alta, los 24 senadores electos en octubre jurarán en sus cargos el 28 de noviembre a las 11 .

Días después, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, citó formalmente a los diputados electos para su sesión preparatoria, que se celebrará el miércoles 3 de diciembre a las 13 en la Cámara baja.

Aunque las juras se realizan en estas fechas, tanto diputados como senadores asumirán sus bancas oficialmente el 10 de diciembre.

El temario que la Casa Rosada ha diseñado para debatir a partir del 10 de diciembre es reconocido por ser ambicioso, incluyendo reformas de "segunda generación" que requerirán un fuerte respaldo de la oposición.

Uno de los proyectos centrales es el Presupuesto 2026, conocido como la "Ley de Leyes". Su tratamiento fue deliberadamente postergado para el mes de diciembre, ya que la administración aspira a construir mayores consensos para su aprobación, al tratarse de la primera previsión diseñada desde la asunción del presidente Javier Milei.

En el ámbito de las reformas estructurales, se espera el tratamiento de la Reforma Laboral. Esta podría ser abordada por la Cámara de Senadores en diciembre, siempre y cuando el Consejo de Mayo y las autoridades nacionales logren ultimar el borrador del proyecto.

También se incluye el debate sobre la Reforma Impositiva, enfocándose específicamente en el proyecto de presunción de inocencia fiscal.

En este punto, el Ejecutivo busca introducir modificaciones en el régimen general, proteger la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias, incrementar el umbral aplicable para el fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y establecer el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros objetivos.