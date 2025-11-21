El sitio donde Calvete se reunía con Diego Spagnuolo habría sido la casa de Boudou

La vivienda de San Telmo donde se reunían los imputados del caso ANDIS pertenecía al expresidente.

La casa donde cámaras de seguridad registraron llegar a Spagnuolo, para reunirse con Calvete, habría pertenecido a Boudou.

La casa del barrio porteño de San Telmo, utilizada como punto de encuentro de Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, ambos imputados por la causa ANDIS, perteneció al ex novio y presunto “entregador” de Melody Rakauskas, la mujer que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por supuesto abuso sexual.

Según Rakauskas, su ex pareja Gustavo Cilia afirmó haber comprado esa vivienda al ex vicepresidente Amado Boudou.

La mujer detalló esto en una entrevista concedida a La Nación+ , en la que afirmó: “A los días de conocerlo (a Cilia) y de conocer una casa de las que tiene en San Telmo, con un formato extraño, colonial y con mucha rejas y cosas de seguridad, le dije ‘Tenés rejas hasta en el techo’ y él me respondió ‘¿Sabés a quien se la compré? A Boudou”.

Ahora se conoció que esa casa a la que aludía la presunta víctima de Espinoza es la misma en la que se encontraban Spagnuolo y Calvete. En agosto, Spagnuolo visitó la propiedad de Calvete, ubicada en la calle Defensa. Registros de cámaras de seguridad capturaron las imágenes de la llegada con una mochila al hombro.

Declaración de Diego Spagnuolo El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para su indagatoria, pero se negó a responder las preguntas de la Justicia.