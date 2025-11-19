Diego Spagnuolo llegó a tribunales para declarar por la causa de las coimas en ANDIS

Diego Spagnuolo está siendo indagado en los tribunales de Retiro en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de corrupción , direccionamiento de compras y desvío de fondos vinculados a medicamentos de alto costo durante su gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

Comienzan las indagatorias por presuntas coimas e irregularidades en la ANDIS

Según el dictamen del fiscal federal Franco Picardi , Spagnuolo habría desarrollado “acciones y omisiones clave y fundamentales para el funcionamiento del esquema criminal” , ubicándolo como un engranaje central dentro de una estructura paralela que operaba en el organismo.

Minutos antes de que Spagnuolo comenzara a declarar, su abogado, Mauricio D'Alessandro , dialogó con la prensa y aseguró que los audios difundidos, donde se oye una presunta explicación del pago de coimas, fueron manipulados con inteligencia artificial .

"Va a declarar... Hay una pericia que dice que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial . Se llama deepfake", afirmó el letrado.

El exfuncionario nacional del gobierno de Javier Milei está mencionado 26 veces en el dictamen acusatorio, aunque los investigadores aclararon que sus dichos en los audios ya no son considerados prueba , dado que se obtuvieron elementos independientes que sostienen la acusación.

De acuerdo con la investigación fiscal, Spagnuolo habría pedido la conducción de ANDIS incluso antes de su designación formal, según surge de chats incorporados al expediente. Fue nombrado por decretos en 2023 y 2024, hasta su desvinculación a través del Decreto 599/2025.

Una vez en el cargo, los investigadores detectaron la existencia de una estructura informal de poder. Él y su segundo, Daniel Garbellini, actuaban como coordinadores internos. Ambos recibían instrucciones de Pablo Atchabahian, un médico y empresario sin cargo público, que está detenido en Mendoza.

Para la fiscalía, este esquema fue indispensable para que operara un sistema de direccionamiento de expedientes, favorecimientos y supuestos retornos económicos, que habría reportado beneficios personales a los involucrados.

El dictamen detallan que hubo movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados del exfuncionario, vínculos operativos con empresarios proveedores del Estado y conductas que habrían buscado entorpecer el avance del expediente.

En serie de indagatorias tendrán lugar hasta el 5 de diciembre y además de Miguel Ángel Calvete y Diego Spagnuolo fueron convocados: Pablo Atchabahian, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.