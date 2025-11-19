19 de noviembre de 2025 - 18:06

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas y denunció que los audios fueron manipulados

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en Comodoro Py.

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para su indagatoria, pero se negó a responder las preguntas de la Justicia.

El exfuncionario ingresó al Juzgado Federal N° 11 solo y fue escoltado por la policía. Si bien evitó los interrogantes de la prensa, Spagnuolo permaneció cerca de una hora y 40 minutos ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

A pesar de su silencio ante las preguntas, Spagnuolo hizo un breve descargo oral en el que defendió su inocencia y negó haber recibido coimas.

Su defensa, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, indicó que el exdirector de ANDIS tiene la intención de volver a presentarse para declarar una vez que lea la totalidad del expediente. En su presentación, Spagnuolo sostuvo que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputaban.

El punto central de la estrategia de la defensa es el cuestionamiento a los audios que desataron el escándalo y derivaron en su salida del cargo. Aunque desistieron de presentar un escrito y una pericia preliminar a último momento, el abogado D’Alessandro adelantó que el “informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”.

Según D’Alessandro, este estudio de parte, realizado con un perito de matrícula oficial, establece que se utilizó un software "que no existe en la Argentina" (de origen alemán).

El uso de audio ambiente en la manipulación genera la posibilidad de "engañar al software" que compara el registro de voz, dificultando distinguir si se trata de voz natural o inteligencia artificial.

La acusación

Spagnuolo está imputado como jefe u organizador de una asociación ilícita. La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, sostiene que existió un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI).

La acusación afirma que Spagnuolo, como máxima autoridad, permitió el direccionamiento de compras con fondos públicos a cuatro droguerías, las cuales se adjudicaban contratos millonarios a través de compulsas presuntamente ilegales y con sobreprecios, a cambio de lo cual habría recibido coimas.

