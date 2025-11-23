23 de noviembre de 2025 - 14:50

Las multas que comenzarán a aplicar en las playas de Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán

Este Verano 2026 regirán nuevas reglas en las playas de la ciudad costera que afectará directamente a fumadores.

Las multas que comenzarán a aplicar en Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán.

Foto:

Gentileza / Infobae
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la próxima temporada, Mar del Plata comenzará a sancionar a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en los balnearios privados y concesionados de la ciudad, en el marco de su política de avanzar hacia playas libres de humo.

La medida había comenzado a implementarse de forma parcial en 2023, pero las multas recién quedaron habilitadas tras cumplirse el plazo de tres años establecido por la normativa vigente.

La regulación deriva de la Ordenanza 20.104, que desde 2010 prohibía fumar en ambientes comerciales y de servicios públicos, y que fue ampliada en 2022 mediante la Ordenanza 25.845, obligando a los balnearios a instalar zonas libres de humo, señalización visible y espacios delimitados para fumadores.

cigarrllo, fumar, mar del plata, playa
Las multas por fumar en las playas de Mar del Plata.

Según informó el portal local 0223, este será el primer verano con controles efectivos y sanciones económicas. “Todavía se está trabajando. Se va a notificar a los balnearios para que lo cumplan”, indicaron fuentes municipales.

De cuánto son las multas por fumar en la playa

Las penalidades económicas irán del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Tomando como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas, que en septiembre fue de $339.328,21, las multas oscilarán entre:

  • $50.899 (mínimo)
  • $508.992 (máximo)

Las sanciones se aplicarán a quienes incumplan la prohibición de fumar fuera de las zonas asignadas en:

  • Balnearios privados y concesionados
  • Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio
  • Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales

El Ejecutivo municipal además está habilitado para extender la prohibición a playas públicas, aunque por ahora esa decisión no fue formalizada.

El objetivo central es reducir el consumo de tabaco en espacios recreativos, mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación costera. Según diversas campañas de limpieza de ONG, las colillas de cigarrillo son, junto con los plásticos, el residuo más frecuente encontrado en la arena.

Para reforzar el cumplimiento de la norma, exigen: Colocación de carteles visibles con la leyenda “Prohibido fumar”, instalación de un espacio designado para fumadores, al menos dos recipientes para desechar colillas y señalización visible que indique “Fumar es perjudicial para la salud”.

