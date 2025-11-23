23 de noviembre de 2025 - 09:08

El calor no afloja: de cuánto será la máxima de hoy y qué se espera para el lunes feriado

Según indica el pronóstico del tiempo, las jornadas sofocantes no darán tregua durante toda la semana, pero se espera la llegada de tormentas a la provincia.

El calor no afloja: de cuánto será la máxima de hoy y qué se espera para el lunes feriado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un fin de semana marcado por las altas temperaturas, Mendoza tendrá un domingo agobiante, ideal para actividades al aire libre, pero con un calor que no dará tregua durante los próximos días.

Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza

Para este domingo 23 de noviembre, Contingencias Climáticas anticipó un día caluroso, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. En zona de cordillera se espera muy frío, con algunas precipitaciones débiles hacia la tarde. La máxima será de 35°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 16°C.

Lunes feriado: sigue el calor y llegan las tormentas

El lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, se mantendrá la tendencia de altas temperaturas. Se espera una jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche. Además, inestabilidad en cordillera. La máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 18°C.

La intensa ola de calor hizo que muchos buscarán refrescarse en el parque General San Martín verano
Se viene una semana muy calurosa en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para el martes y miércoles

Para el martes, el organismo pronosticó un día caluroso y algo nublado con vientos de dirección variable, tormentas hacia la noche e inestabilidad en cordillera. La máxima será de 36°C y la mínima de 19°C.

El miércoles seguirá el calor y la inestabilidad. Anticipan un día caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas y vientos moderados del este. La máxima se ubicará en 37°C y la mínima en 31°C.

Los pasos internacionales: habilitados

El Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, tal cual corresponde al horario de verano.

El paso internacional Pehuenche ubicado en Malargüe, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Tiene horarios algo más restringidos. La salida de Argentina puede hacerse entre las 9 y las 18 mientras que la entrada a Argentina está habilitada entre las 9 y las 19.

Asimismo, la Coordinación General del paso Pehuenche informó que la ruta nacional 145 está transitable con precaución entre los límites internacionales. Esto debido a que la calzada está en reparación por parte de Vialidad Nacional. Es la ruta por la cual se accede al paso.

Por Redacción Sociedad