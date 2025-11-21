Anticipan un fin de semana caluroso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica un fin de semana largo con altas temperaturas y vientos leves del noreste.

Para lo que resta del fin de semana largo están previstas jornadas calurosas en la provincia de Mendoza, luego de un viernes que dio un leve respiro con el ingreso de ráfagas de viento sur.

El pronóstico del tiempo indica un sábado con “poca nubosidad y ascenso de la temperatura e inestable en la zona de cordillera”. La máxima llegará a los 33°C y la mínima será de 15°C.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto el domingo aumentará la máxima seguirá el tiempo caluroso en la provincia, con vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 16°C.

De cara al lunes feriado también continuará el tiempo caluroso en Mendoza, aunque con posibles tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 18°C.