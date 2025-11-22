Muy caluroso: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

22 de noviembre de 2025 - 08:22

El resto del fin de semana largo anticipan un calor extremo en la provincia. Máxima y mínima

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Redacción

Mendoza se prepara para un fin de semana extendido marcado por altas temperaturas, con máximas que escalarán por encima de los 35°C. El calor se mantendrá constante, con un riesgo de inestabilidad hacia el final del feriado.

El sábado se presentará con poca nubosidad, marcado por un ascenso de la temperatura. En la zona de Cordillera se espera inestabilidad. Para hoy la Máxima estimada es de 33°C y la mínima de 15°C.

El domingo continuará la tendencia calurosa. Se espera un aumento adicional de la temperatura máxima, acompañado por la presencia de vientos moderados provenientes del noreste. La Máxima: 35°C mientras que la Mínima será 16°C.

Comienzo de una semana de calor extremo

El lunes, que es feriado, mantendrá el registro de calor extremo en la provincia. Sin embargo, la jornada cerrará con inestabilidad, con pronóstico de posibles tormentas hacia la noche. La Máxima alcanzará los 36°C y la Mínima: 18°C.

Mientras que el martes está prevista una jornada donde seguirá el calor y las tormentas en la provincia. La máxima será de 36°C y la mínima de 19°C.

