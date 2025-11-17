Mirtha Legrand confirmó que hará su clásico programa en Mar del Plata pero... ¿sin Juana Viale?

Mirtha Legrand confrontó a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: el duro reclamo por su hermana

El anuncio lo hizo en vivo durante “La Noche de Mirtha”, en El Trece , donde confirmó que en enero trasladará su estudio al histórico Hotel Costa Galana, lugar convertido en un sello de sus veranos televisivos.

La conductora, de 97 años, compartió la noticia con entusiasmo y dejó entrever que su regreso a “La Feliz” será especial: “En enero estamos en Mar del Plata”, dijo sonriendo ante un estudio que celebró la novedad. Su desembarco en la ciudad balnearia vuelve a activar una tradición que marcó generaciones de espectadores.

Si bien el programa mantendrá el espíritu clásico de la mesa de invitados, esta edición incorporará ajustes en escenografía, ritmo y selección de figuras. La producción trabaja en un set adaptado al salón del Costa Galana, con apertura visual hacia la costa.

La presencia de Mirtha en la ciudad suele atraer a políticos, artistas, empresarios y referentes culturales que comparten sus almuerzos y cenas, por lo que se espera una fuerte competencia por formar parte de sus primeras emisiones del año.

Mirtha Legrand saludando a la gente en el Costa Galana. Mirtha Legrand saludando a la gente en el Costa Galana. gentileza

Desde sus primeras temporadas en el Hotel Provincial y el Hermitage, hasta su llegada al Costa Galana en los años 2000, la conductora convirtió sus veranos en un clásico del espectáculo argentino. Sus mudanzas siempre fueron sinónimo de glamour, cobertura mediática y expectativas alrededor de la mesa más famosa del país.

¿Qué pasará con Juana Viale?

¿Qué pasará con el programa de Juana Viale? ¿Qué pasará con el programa de Juana Viale? gentileza

Por ahora, no está confirmado si Juana Viale acompañará la movida y trasladará “Almorzando con Juana” a la costa para continuar con sus emisiones dominicales. La producción evalúa opciones, aunque aún no se comunicó si la actriz viajará, si mantendrá su ciclo en Buenos Aires o si se tomará un descanso.