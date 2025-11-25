Tragedia en Mar del Plata: un micro con militantes de Kicillof despistó, volcó y dejó dos muertos

Esta mañana, cerca de las 8 , ocurrió un trágico accidente sobre la Ruta 2 en dirección a la ciudad de Mar del Plata cuando un micro turístico volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hasta el momento hay dos muertos .

Según medios locales, el hecho tuvo lugar en la localidad de General Pirán, a la altura del kilómetro 325. Por causas que se desconocen , el colectivo volcó sobre el cantero central de la ruta, dejando dos víctimas fatales y decenas de heridos , varios de ellos de gravedad .

Tras el accidente, algunos pasajeros que fueron rescatados detallaron ante los medios presentes que el micro tomó una curva al salir de la localidad de Pirán, despistó y terminó recostado sobre el cantero.

TRAGEDIA EN MAR CHIQUITA I Volcó un micro en la Ruta 2 que iba a Mar del Plata. Viajaban 56 pasajeros: hay al menos dos muertos y dos heridos graves. 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y el resto a Gral Pirán. Más información en https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/Hvy4Y8kqm1

Las víctimas oriundas de Moreno, Morón y Ciudadela viajaban con la empresa Turismo New Bus , cuyo rodado tiene una deuda de 256.650 pesos por una infracción cometida el 8 de mayo.

En el lugar trabaja personal de emergencias y seguridad vial de AUBASA con el apoyo de bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal. Según Infobae, 15 personas fueron trasladados al hospital Coronel Vidal y otros 8 están camino a General Pirán.

Tragedia ruta 2 km 325 - altura piran - Mar chiquita, micro de pasajeros perdio el contros desbarranco y volco. hasta el momentos 2 muertos y 20 heridos trasladados a difententes hospitales pic.twitter.com/tyEnJRqCuf

El micro viajaba a un acto de Kicillof

Los pasajeros estaban en camino hacia un acto que el del gobernador Axel Kicillof iba a realizar en Mar del Plata y el cual, tras el accidente, suspendió. Se trataba del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).

Uno de los pasajeros, el padre Francisco “Paco” Olveira, detalló a Telefe: "Salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados. Habrá un 10% del colectivo que tienen heridas de distinta gravedad. Yo creo que la inmensa mayoría no muy graves, sino más bien raspaduras y cosas de esas".

Según explicó no hubo la participación de otro vehículo, no llovía, ni había hielo en la calzada: "Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media, ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche, yo subí en Moreno. (El micro) levantó a otro grupo en Morón. Tampoco revisamos nosotros el micro a las 12 de la noche", sumó.

"Una de las compañeras que está acá era una profesora de una universidad que con sus estudiantes trabajan la tierra, el hábitat, el acceso a la tierra y las mejoras en los barrios. Iba a ser un encuentro para tratar todas estas problemáticas", cerró sobre el acto.