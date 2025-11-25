25 de noviembre de 2025 - 11:38

Tragedia en Mar del Plata: un micro con militantes de Kicillof despistó, volcó y dejó dos muertos

Ocurrió esta mañana en Ruta 2 camino a Mar del Plata. En el colectivo viajaban 56 pasajeros y se reportaron más de 20 heridos. El acto fue suspendido.

Los Andes | Redacción Policiales
Esta mañana, cerca de las 8, ocurrió un trágico accidente sobre la Ruta 2 en dirección a la ciudad de Mar del Plata cuando un micro turístico volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hasta el momento hay dos muertos.

Según medios locales, el hecho tuvo lugar en la localidad de General Pirán, a la altura del kilómetro 325. Por causas que se desconocen, el colectivo volcó sobre el cantero central de la ruta, dejando dos víctimas fatales y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad.

Tras el accidente, algunos pasajeros que fueron rescatados detallaron ante los medios presentes que el micro tomó una curva al salir de la localidad de Pirán, despistó y terminó recostado sobre el cantero.

Las víctimas oriundas de Moreno, Morón y Ciudadela viajaban con la empresa Turismo New Bus, cuyo rodado tiene una deuda de 256.650 pesos por una infracción cometida el 8 de mayo.

En el lugar trabaja personal de emergencias y seguridad vial de AUBASA con el apoyo de bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal. Según Infobae, 15 personas fueron trasladados al hospital Coronel Vidal y otros 8 están camino a General Pirán.

El micro viajaba a un acto de Kicillof

Los pasajeros estaban en camino hacia un acto que el del gobernador Axel Kicillof iba a realizar en Mar del Plata y el cual, tras el accidente, suspendió. Se trataba del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).

Uno de los pasajeros, el padre Francisco “Paco” Olveira, detalló a Telefe: "Salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados. Habrá un 10% del colectivo que tienen heridas de distinta gravedad. Yo creo que la inmensa mayoría no muy graves, sino más bien raspaduras y cosas de esas".

Según explicó no hubo la participación de otro vehículo, no llovía, ni había hielo en la calzada: "Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media, ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche, yo subí en Moreno. (El micro) levantó a otro grupo en Morón. Tampoco revisamos nosotros el micro a las 12 de la noche", sumó.

"Una de las compañeras que está acá era una profesora de una universidad que con sus estudiantes trabajan la tierra, el hábitat, el acceso a la tierra y las mejoras en los barrios. Iba a ser un encuentro para tratar todas estas problemáticas", cerró sobre el acto.

