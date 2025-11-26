Un chico de 13 años llevó un cuchillo al aula y apuñaló a su compañera en el pecho: investigan el motivo

La niña terminó internada tras ser atacada. Los investigadores, por su parte, buscan encontrar si fue un intento de homicidio.

Una alumna de 13 años terminó internada tras ser atacada con un cuchillo por un compañero dentro del aula, en una escuela de Tucumán. El caso generó fuerte preocupación entre las familias y autoridades educativas, y la Justicia ya investiga qué fue lo que pasó.

El ataque ocurrió ayer, cerca de las 17, cuando los estudiantes salían al último recreo. Según informó La Gaceta, el chico habría apuñalado en el pecho a la adolescente con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. A los pocos minutos llegó una ambulancia que trasladó a la alumna al Hospital de Niños.

La médica de guardia confirmó que la herida no comprometió órganos vitales y que permanece internada, estable y fuera de peligro.

Investigará cuál fue el motivo del ataque El aula fue preservada por la Policía de Tucumán y se secuestró el arma blanca utilizada. En un principio la Unidad Fiscal Criminal N° 1 caratuló el hecho como tentativa de homicidio, y luego la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidio de la IIª Nominación.

Tras recibir el parte médico, se ordenó intervención del laboratorio de criminalística y se pidió la declaración de la directora del establecimiento. La adolescente será revisada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta.

En relación al agresor, la Justicia dispuso que sea entregado a sus familiares tras confirmar su identidad. Ahora, la investigación busca determinar cómo ingresó el arma a la escuela y cuál fue el motivo que desencadenó el ataque entre los adolescentes.