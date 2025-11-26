26 de noviembre de 2025 - 20:39

Legítima defensa: sobreseyeron a un policía que mató a un delincuente en Guaymallén

El caso ocurrió el año pasado, cuando el oficial disparó contra el delincuente que lo intentó asaltar. Ahora se conoció la medida de la Justicia.

Sobreseyeron al policía Joel Gómez por legítima defensa tras dispararle a un delincuente. (ilustrativa)

La Justicia mendocina resolvió el sobreseimiento del oficial inspector Joel Isaac Gómez Miranda, en la causa que investigaba la muerte de un asaltante ocurrida el 30 de junio de 2024 en la calle Eduardo Holmberg y Acceso Este, Guaymallén.

La decisión fue tomada por la Conjueza del Juzgado Penal Colegiado N° 2, Florencia Didier, luego del pedido realizado por el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, quien concluyó que el efectivo actuó en legítima defensa.

Según la investigación, el policía —que prestaba servicio en la Patrulla de Rescate— estaba detenido en su vehículo junto a su pareja cuando dos motociclistas se acercaron con intenciones de robo. Uno de ellos se aproximó a la ventanilla y lo amenazó mientras le exigía sus pertenencias, exhibiendo un objeto.

Frente a la situación, Gómez utilizó su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos desde el interior del auto. Uno de los agresores, identificado como Juan David Ávila Sosa, murió en el lugar. En la escena se secuestró un caño metálico negro de unos 20 centímetros, elemento con el que el delincuente había simulado estar armado.

Los registros judiciales indican que Ávila Sosa tenía antecedentes por robos agravados, amenazas y hurtos, con causas abiertas entre 2015 y 2022.

