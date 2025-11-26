Un chofer de aplicación golpeó a un pasajero y lo dejó en coma porque se demoró la transferencia de pago

El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba cuando un pasajero demoró en abonar los $4.500 correspondientes al viaje. El conductor del auto lo golpeó con un cascote.

Un conductor de aplicación atacó a un pasajero con un cascote

Un incidente vinculado al pago de un viaje en la aplicación DiDi desató una violenta reacción del conductor que golpeó a un pasajero con un cascote y lo dejó en coma inducido. El hecho se produjo en el barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Todo inició cuando Martín Franco Morales, de 34 años, viajaba junto a sus hijos de 12 y 6 años cuando, al finalizar el recorrido, debía transferir al chofer el monto de $4.500 correspondiente al servicio.

De acuerdo con los primeros testimonios, a la hora de finalizar el recorrido la operación demoró más de lo esperado, lo que generó una discusión entre ambas partes mientras el vehículo permanecía detenido en la esquina de Caseros y Francisco Candiotti.

La madre de Morales indicó que el conductor se mostró ofuscado ante la tardanza en recibir el pago. Para evitar que la situación escalara, Morales ofreció abonar en efectivo y se dirigió hacia su domicilio para buscar el dinero y la situación se descontroló. El conductor lo golpeó y luego agarró un cascote de la vereda y atacó al hombre por la espalda.

Vecinos afirmaron haber escuchado los pedidos de ayuda de los menores, quienes presenciaron el intercambio. Por el hecho, Morales sufrió un traumatismo de cráneo severo y se encuentra internado con coma inducido.