Encontraron peluches con cocaína en un colectivo de compras con destino a Mendoza: detuvieron a una boliviana

El control realizado por Gendarmería fue realizado en la Ruta 38, en Tucumán. El perro antinarcóticos descubrió los paquetes que contenían los juguetes.

El colectivo de compras viajaba desde Tucumán hacia Mendoza.

El colectivo de compras viajaba desde Tucumán hacia Mendoza.

En un control de Gendarmería Nacional sobre un colectivo de un tour de compras que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza, los efectivos detectaron cocaína oculta dentro de varios peluches que pertenecían a una pasajera. La mujer, de nacionalidad boliviana, quedó detenida tras el sorprendente hallazgo.

La inspección se realizó sobre la Ruta 38, a la altura de Huacra, cuando el can antinarcóticos “Fedra” marcó las bolsas que contenían los juguetes. Ante la señal del animal, los efectivos procedieron a revisar cada muñeco y encontraron modificaciones en las costuras.

Casi 3 kilos de cocaína

Este miércoles, los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus para una inspección de rutina. Durante el control, el perro detector de narcóticos marcó dos bolsas de la boliviana y detectaron varios peluches con un peso inusual.

El can "Fedra" alertó sobre dos bolsas con mercadería y los gendarmes descubrieron peluches rellenos con más de dos kilos de cocaína.

Según detallaron fuentes de la fuerza, cada juguete presentaba un cierre en su costura que ocultaba una manta. Sin embargo, al retirarlas, los gendarmes encontraron en el interior nueve paquetes con una sustancia blanca sospechosa.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos 850 gramos. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó la detención de la mujer involucrada y el secuestro tanto de la droga como de los elementos relacionados con el caso.

