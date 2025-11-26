Encontraron peluches con cocaína en un colectivo de compras con destino a Mendoza: detuvieron a una boliviana

El control realizado por Gendarmería fue realizado en la Ruta 38, en Tucumán. El perro antinarcóticos descubrió los paquetes que contenían los juguetes.

En un control de Gendarmería Nacional sobre un colectivo de un tour de compras que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza, los efectivos detectaron cocaína oculta dentro de varios peluches que pertenecían a una pasajera. La mujer, de nacionalidad boliviana, quedó detenida tras el sorprendente hallazgo.

La inspección se realizó sobre la Ruta 38, a la altura de Huacra, cuando el can antinarcóticos “Fedra” marcó las bolsas que contenían los juguetes. Ante la señal del animal, los efectivos procedieron a revisar cada muñeco y encontraron modificaciones en las costuras.

Casi 3 kilos de cocaína Este miércoles, los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus para una inspección de rutina. Durante el control, el perro detector de narcóticos marcó dos bolsas de la boliviana y detectaron varios peluches con un peso inusual.

Gendarmería / peluches El can "Fedra" alertó sobre dos bolsas con mercadería y los gendarmes descubrieron peluches rellenos con más de dos kilos de cocaína. Según detallaron fuentes de la fuerza, cada juguete presentaba un cierre en su costura que ocultaba una manta. Sin embargo, al retirarlas, los gendarmes encontraron en el interior nueve paquetes con una sustancia blanca sospechosa.