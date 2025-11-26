26 de noviembre de 2025 - 12:51

Frenética búsqueda de una menor de 16 años sospechada de asesinar a puñaladas a su novio de 20

La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte. La principal implicada, identificada con las iniciales M.N.N., realizó un llamado al 911 afirmando que su novio estaba herido tras “querer saltar una reja”, pero tenía dos puñaladas.

El hecho ocurrió durante la noche de este martes en una vivienda ubicada en Ceferino Namuncurá y Lituania, en la localidad de Lanús.

Por Redacción Política

Un joven de 20 años fue asesinado de dos puñaladas en el partido bonaerense de Lanús, y por el crimen la Policía busca a su pareja de 16 años, actualmente prófuga.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte. El hecho ocurrió durante la noche de este martes en una vivienda ubicada en Ceferino Namuncurá y Lituania, en la localidad de Lanús.

La adolescente llamó al 911 y luego escapó

La principal implicada, identificada con las iniciales M.N.N., realizó un llamado al 911 afirmando que su novio estaba herido tras “querer saltar una reja”.

Sin embargo, cuando los efectivos de la Comisaría 4ª y personal del SAME llegaron al lugar, constataron que el joven había muerto y presentaba heridas de arma blanca, lo que descartó de inmediato la versión inicial.

Desde entonces, la adolescente está siendo buscada en un operativo en el que intervienen efectivos de Seguridad e Investigaciones de la Policía Bonaerense.

La causa está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, dirigida por Oscar Maidana, quien ordenó una autopsia a cargo de la Policía Científica para determinar la mecánica y circunstancias del crimen.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato.

